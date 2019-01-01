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Стало известно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт "поделили" детей

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Появились подробности договора голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта по поводу опеки над детьми.
Стало известно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт "поделили" детей
Стало известно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт "поделили" детей
Gettyimages

На днях стало известно, что спустя два года разбирательств экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию по поводу опеки над детьми.

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Благодаря соглашению, основанному на рекомендациях эксперта по опеке над детьми, отпала необходимость решать это дело через суд. Как сообщает Us Weekly, теперь Брэд Питт может общаться с детьми без надзора со стороны психолога или представителей суда.

Дети пары будут иметь возможность оставаться в доме отца столько, сколько сами захотят. Инсайдер говорит:

Питт и Джоли будут принимать совместное участие в воспитании и жизни своих наследников. Они уже установили себе приложение для разведенных родителей, чтобы координировать их расписание и встречи. Это был долгий и трудный путь, но Брэд никогда не сдавался.

У актеров шестеро общих детей - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн.

Напомним, украинская ведущая Валентина Хамайко родила четвертого ребенка. Подробности читайте здесь.

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Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, новости, шоу-биз
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