Анджелина Джоли и Брэд Питт снова отложили свой развод: названа причина

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не могут прийти к согласию по поводу опеки над общими детьми.

Известные актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые уже два года состоят в бракоразводном процессе, опять перенесли судебное заседание, на котором должна была решиться их дальнейшая судьба.

Так, 4 декабря знаменитости в очередной раз должны были встретиться в суде и решить вопрос опекунства над их шестью общими детьми, передает Us Weekly.

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Однако Джоли подала запрос на продление контракта с частным судьей Джоном Удеркирком, который занимается делом об опеке над детьми. Многодетная мама хочет, чтобы Удеркирк работал над бракоразводным процессом до 31 декабря 2019 года.

Источник издания утверждает:

Питт и Джоли продолжили вести переговоры, дабы не травмировать детей судебными разбирательствами. Анджелина по-прежнему сосредоточена на исцелении своей семьи. Она поддерживает дружеские отношения Брэдом.

Примечательно, что тот же судья регистрировал брак Джоли и Питта в 2014 году.

У актеров шестеро общих детей - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн. Сейчас большую часть времени они проводят с матерью, однако Питт уже отсудил право видеться с детьми через день.

Напомним, голливудский актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой, с которой он прожил в браке более 20 лет.