День рождения Зианджи: как певица-трансгендер выглядела до смены пола

Украинская певица-трансгендер Зианджа отмечает свой 28-й день рождения: предлагаем вспомнить, как она выглядела раньше.

Как Зианджа выглядела до операции по смене пола: фото и видео instagram.com/ziasphere

В среду, 12 декабря, украинская певица-трансгендер Зианджа отмечает свое 28-летие.



В честь дня рождения артистки Ivona предлагает вспомнить, как она выглядела до операции по смене пола.

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В 2007 году Зианджа еще была Борисом Апрелем и принимала участие в украинской “Фабрике звезд“. Тогда парня считали самым эпатажным участником проекта, однако он часто страдал от насмешек из-за необычной внешности и женственных манер.

К слову, еще на “Фабрике звезд“ Борис Апрель делал первые публичные признания о том, как ему некомфортно находится в мужском теле:

Мне надоело быть мужиком!

Ровно 4 года назад, 12 декабря 2014 года, Борис Апрель совершил каминг-аут и признался, что является трансгендером. Операция по смене пола была сделана в Лос-Анджелесе. Артист попросил называть его Аня Эйприл:

Это большой, ответственный и серьезный шаг. У меня было достаточное количество времени, чтобы все обдумать и принять правильное решение. Я сделала это сознательно. Я родилась заново. Я чувствую себя полноценной! Я - девушка, которая однажды станет женщиной. В своей жизни я хочу иметь детей и любимого мужчину рядом. Я мечтала об этом дне и безумно рада поделиться моей правдой с вами.

Все старые аккаунты в соцсетях были удалены, однако в интернете можно найти фото Ани Эйприл.

В декабре 2017 года певица пришла на шоу “Голос країни-8“ под новым именем - Зианджа. Теперь именно так ее называют друзья и поклонники.

Вот как сейчас выглядит Зианджа:

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг Зианджи - в “Лиге смеха“ жестко оскорбили певицу-трансгендера, что вызвало бурную реакцию общественности. Как на это отреагировала сама артистка и чем все закончилось, читайте здесь.