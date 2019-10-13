Знаменитость сфотографировалась с розовыми волосами и уточнила у поклонников, стоит ли продолжать эксперименты.

Певица-трансгендер Зианджа поразила ярким имиджем и цветом волос instagram.com/ziasphere/

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Украинская певица Зианджа, которая до смены пола была известным исполнителем Борисом Апрелем, поразила поклонников ярким имиджем. В Инстаграм знаменитость выставила фото, на котором позирует в серых широких брюках с блеском и серой водолазке, поверх которой надет короткий тесный плащ под пояс. Изюминкой образа стали розовые волосы Зианджы. В посте певица уточнила, стоит ли экспериментировать дальше и краситься в яркие цвета, например в голубой.

Чувствуя себя розовой сегодня. Должна ли я перейти на бирюзовый или голубой потом? - уточнила звезда.

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Мнения подписчиков разделились - часть фолловеров Зи отметили в комментариях, что ей нужно экспериментировать дальше, а некоторые поклонники отметили, что с розовым цветом артистке очень хорошо - и стоит на наем пока остановиться.

Судя по всему, снимок сделан в офисе телеканала Интер, где Зианджа участвовала в программе, посвященной ЛГБТ-сообществу.

Ранее мы писали, что Зианджа рассказала, как оказалась бездомной из-за Наталии Могилевской.

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