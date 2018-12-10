На "Лиге смеха" жестко оскорбили Зианджу: реакция общественности

Украинцев возмутила шутка команды VIP Тернопіль на "Лиге смеха" о певице-трансгендере Зиандже: смотрите видео.

В эфире юмористической передачи “Лига смеха“ оскорбили певицу-трансгендера Зианджу. Это произошло во время выступления команды VIP Тернопіль.

Юмористы презентовали свое видение украинского фильма “Я, ти, він, вона“ и представили Зианджу как “воно“.

Как это было, смотрите здесь:

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Реакция общественности не заставила себя ждать. Украинский режиссер Юрий Движон жестко раскритиковал “Лигу смеха“ за нетолерантную шутку:

Насколько примитивными надо быть, чтобы в 21-м веке шутить на тему трансгендеров? Случайно сегодня утром наткнулся на этот “юмор“ от “Лиги смеха“. VIP Тернополь, вы же вроде гастролируете по миру, бываете в США, неужели эти гастроли не открывают вам глаза на мир и не разрушают ваши провинциальные взгляды на жизнь? Стыдно за то, что вы мои земляки! В начале этого года студия “Квартал 95“ уже публично извинялась за шутку о Буратино. Неужели эта история их ничему так и не научила?

Как близкий друг Зианджи предлагаю вам публично извиниться перед ней за вашу тупую, нетолерантную шутку.

Правозащитница София Лапина также поддержала Юрия:

Я честно не знаю, что делать в этой ситуации. Я просто оставлю это здесь и надеюсь, что людям это поможет сделать выводы, хотя уверена, что большинство моей френдленты уже давно их сделали. Но знаете ли, не все решается количеством друзей в 5 тысяч и привилегиями публичности. Каждая/ый из вас несут свою ответственность за замалчивание этих тем в своем окружении...

Отреагировала на номер в “Лиге смеха“ и сама Зианджа:

Как долго еще в Украине будут надо мной издеваться? Как долго я буду считаться здесь изгоем? Как долго еще трансгендерность и нетрадиционная сексуальная ориентация будут ассоциироваться с клоунадой, табу, отвращением и упадком морали? Как долго вы будете холить и лелеять ненависть внутри себя? Когда же люди наконец-то перерастут свой менталитет? Когда же любовь, который вы так жаждете, откроет вам глаза, просветлит разум и сердце?

Реакция Зианджи на шутку о ней в "Лиге смеха" instagram.com/ziasphere

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