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В "1+1" прокомментировали скандал вокруг "Лиги смеха" и Зианджи

Комментариев: 6
Появился первый официальный комментарий по поводу жесткой шутки о певице-трансгендере Зиандже, прозвучавшей в эфире "1+1".
В 1+1 прокомментировали скандал вокруг Лиги смеха и Зианджи
В 1+1 прокомментировали скандал вокруг Лиги смеха и Зианджи
instagram.com/ziasphere

На днях вокруг юмористического шоу “Лига смеха“ разгорелся громкий скандал - в одном из эфиров прозвучала нетолерантная шутка о певице-трансгендере Зиандже, которая была резко осуждена украинцами.

Так, команда VIP Тернопіль назвала артистку “оно“ и продолжила оскорблять трансгендера в таком же духе. Как это было, смотрите здесь:

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Зрители осудили неподобающую шутку и лишь после того, как скандал набрал обороты, представители телеканала “1+1“, который транслирует “Лигу смеха“, официально прокомментировали произошедшее:

Официальное заявление “1+1“ по поводу шутки в прошлом выпуске “Лиги смеха“.
Ми признаем, что шутка на тему ЛГБТ-сообществ в последнем выпуске “Лиги смеха“ была не совсем корректной. Мы разделяем принципы и ценности толерантного общества и право каждого на гендерную самоидентификацию. В своих проектах “1+1“ регулярно уделяет внимание, в том числе, темам сексуальных меньшинств и трансгендеров.

Такое заявление не удовлетворило украинцев - они требуют, чтобы извинения перед Зианджей и ЛГБТ-сообществом прозвучали в прямом эфире в прайм-тайм.

 

Реакция украинцев на комментарий
Реакция украинцев на комментарий "1+1"
facebook.com/1plus1.ua

 

 

Реакция украинцев на комментарий
Реакция украинцев на комментарий "1+1"
facebook.com/1plus1.ua

 

Остается лишь догадываться, чем закончится скандал, а пока что предлагаем вам поделиться своим мнением по этому поводу:

 

Напомним, ранее 61-летний народный артист Украины Павел Зибров поделился подробностями своей сексуальной жизни. Читайте их здесь.

Поделись:
Теги: Лига смеха, Зианджа, 1+1, скандал, новости, шоу-биз
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Комментариев (7)
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джуманджи  (аноним)  11.12.2018, 11:17
Оценка:  +1
джуманджи
А что, это не оно? Какого пола это существо?
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:13
Оценка:  +1
гость
А почему над этой обезьяной нельзя шутить? Переделанные непрекасаемые?
гость  (аноним)  11.12.2018, 10:53
Оценка:  0
гость
Давайте поважати права і гвалтіників і вбивці. Вони ж не винні, це тільки хімія.....
kr_evgeniy    11.12.2018, 10:42
Оценка:  0
kr_evgeniy
это только я не знаю кто это?
так тогда наоборот эта (этот) певица (певец) еще и денег должен за рекламу!
k2s11ltk    11.12.2018, 10:40
Оценка:  0
k2s11ltk
Не варто так кривдити Зіанджу.
Термін воно, найкраще пасує до л. никитюк!
Игрек    11.12.2018, 11:13
Оценка:  0
Игрек
Якщо Україна християнська держава, тоді мова йде тільки про чоловіка і жінку, все решта від сатани і нечистих духів. Якщо ми крокуємо у Європу, то це не значить, що європейські цінності вартніші за Божі, бо прийде час відповіді перед Богом Отцем за вподобання , справи, слова.
CasperW    11.12.2018, 11:28
Оценка:  0
CasperW
Україна - світська держава. Тому твій коментар недоречний
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