Появился первый официальный комментарий по поводу жесткой шутки о певице-трансгендере Зиандже, прозвучавшей в эфире "1+1".

В 1+1 прокомментировали скандал вокруг Лиги смеха и Зианджи instagram.com/ziasphere

На днях вокруг юмористического шоу “Лига смеха“ разгорелся громкий скандал - в одном из эфиров прозвучала нетолерантная шутка о певице-трансгендере Зиандже, которая была резко осуждена украинцами.

Так, команда VIP Тернопіль назвала артистку “оно“ и продолжила оскорблять трансгендера в таком же духе. Как это было, смотрите здесь:

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Зрители осудили неподобающую шутку и лишь после того, как скандал набрал обороты, представители телеканала “1+1“, который транслирует “Лигу смеха“, официально прокомментировали произошедшее:

Официальное заявление “1+1“ по поводу шутки в прошлом выпуске “Лиги смеха“.

Ми признаем, что шутка на тему ЛГБТ-сообществ в последнем выпуске “Лиги смеха“ была не совсем корректной. Мы разделяем принципы и ценности толерантного общества и право каждого на гендерную самоидентификацию. В своих проектах “1+1“ регулярно уделяет внимание, в том числе, темам сексуальных меньшинств и трансгендеров.

Такое заявление не удовлетворило украинцев - они требуют, чтобы извинения перед Зианджей и ЛГБТ-сообществом прозвучали в прямом эфире в прайм-тайм.

Реакция украинцев на комментарий "1+1" facebook.com/1plus1.ua

Реакция украинцев на комментарий "1+1" facebook.com/1plus1.ua

Остается лишь догадываться, чем закончится скандал, а пока что предлагаем вам поделиться своим мнением по этому поводу:

Напомним, ранее 61-летний народный артист Украины Павел Зибров поделился подробностями своей сексуальной жизни. Читайте их здесь.