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"Крепостная": кого в костюмированной драме сыграла Руслана Писанка?

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Выдающаяся украинская актриса Руслана Писанка приняла участие в съемках костюмированной драмы "Крепостная": первые фото.
Руслана Писанка сыграла в сериале Крепостная
Руслана Писанка сыграла в сериале Крепостная
пресс-служба

Весной на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“, производства Starlight Films и Film.ua. Одну из ролей исполнила Руслана Писанка.

Ivona предлагает узнать, кого же сыграла актриса и посмотреть кадры со съемок.

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В одной из серий украинская актриса Руслана Писанка сыграет звезду Нежинского театра Алевтину Прохоровну Канатоходову. Для этого Руслане пришлось отправиться в командировку в Житомир. Ведь именно в Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера проект снимал сцены Нежинского театра. 

Шоураннер сериала Тала Пристаецкая рассказывает:

На эту роль был достаточно большой кастинг, но когда режиссеры увидели Руслану, оба были единодушны и решили, что пробы можно заканчивать. 

“Крепостная“ - это масштабная костюмированная драма о девушке Катерине (Катерина Ковальчук), которая воспитывалась как барышня благородных кровей своей крестной Анной Червинской (Юлия Ауг), но для всего мира – она лишь собственность самого богатого помещика Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.

Напомним, 69-летняя голливудская актриса Мерил Стрип впервые станет бабушкой. Подробности читайте здесь.

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Теги: Крепостная, Руслана Писанка, СТБ, сериал, фото, новости, шоу-биз
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