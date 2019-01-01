"Крепостная": кого в костюмированной драме сыграла Руслана Писанка?
Весной на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“, производства Starlight Films и Film.ua. Одну из ролей исполнила Руслана Писанка.
Ivona предлагает узнать, кого же сыграла актриса и посмотреть кадры со съемок.
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В одной из серий украинская актриса Руслана Писанка сыграет звезду Нежинского театра Алевтину Прохоровну Канатоходову. Для этого Руслане пришлось отправиться в командировку в Житомир. Ведь именно в Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера проект снимал сцены Нежинского театра.
Шоураннер сериала Тала Пристаецкая рассказывает:
На эту роль был достаточно большой кастинг, но когда режиссеры увидели Руслану, оба были единодушны и решили, что пробы можно заканчивать.
“Крепостная“ - это масштабная костюмированная драма о девушке Катерине (Катерина Ковальчук), которая воспитывалась как барышня благородных кровей своей крестной Анной Червинской (Юлия Ауг), но для всего мира – она лишь собственность самого богатого помещика Петра Червинского (Станислав Боклан). Девушка влюбляется в молодого дворянина Алексея Косача (Алексей Яровенко), но на пути к счастью, свободе и любви ей предстоит преодолеть множество испытаний.
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