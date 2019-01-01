"Крепостная": появились первые интригующие тизеры сериала

Весной 2019 года на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы "Крепостная": смотрите первые тизеры.

На днях в эфире появились первые тизеры украинского сериала “Крепостная“, в которых создатели еще не раскрывают персонажей, лишь подогревают интерес к масштабной драме.

По сюжету сериала, крепостная Катерина (Катерина Ковальчук) воспитывалась как барышня благородных кровей своей крестной матерью Анной Червинской (Юлия Ауг), но для всего мира она – лишь собственность помещика Петра Червинского (Станислав Боклан). В Катерину влюбляется дворянин Алексей Косач (Алексей Яровенко), не догадываясь о ее происхождении. На пути к свободе и любви крепостной придется преодолеть множество испытаний.

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В главных ролях: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Олеся Жураковская, Ольга Сумская, Юлия Ауг, Ксения Мишина, Марк Дробот, Наталка Денисенко, Максим Радугин, Тарас Цымбалюк, Слава Красовская, Инна Рощина и др.

Весной в эфире СТБ выйдут два сезона по 24 серии. Язык сериала – русский, украинский.

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