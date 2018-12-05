69-летняя голливудская актриса Мерил Стрип готовится к пополнению в семье: все подробности.

Всемирно известная актриса Мерил Стрип впервые станет бабушкой.

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Старшая дочь артистки - 35-летняя Мэми Гаммер готовится стать мамой. Отцом ребенка стал жених женщины - продюсер Мехари Сетхи. Об этом передает US Weekly со ссылкой на представителей звездного семейства.

В августе 2018 года возлюбленные обручились. Этот брак станет вторым для Гаммер - ранее она была замужем за актером Бенджамином Уокером.

Кроме того, в сеть уже попали снимки беременной Мэми.

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