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Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук

Комментариев: 3
Причиной смерти 27-летнего актера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние три года.
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
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В субботу, 8 декабря, стало известно о смерти молодого украинского актера театра и кино Тараса Мельничука. Известно, что 27-летний артист страдал от рака крови. 

8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом (раком крови), – говорится в сообщении Министерства культуры Украины. 

Тарас Мельничук ушел из жизни в возрасте 27 лет
Тарас Мельничук ушел из жизни в возрасте 27 лет
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Тарас Мельничук активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где играл в таких спектаклях как “Снежная королева“, “Ревизор“, “Ромео и Джульетта“, “Сон“ и так далее. 

Артист был награжден медалью за весомый вклад в обеспечение развития театрального искусства Украины.

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Ранее сообщалось, о смерти режиссера “Властелина колец“ Джозефа Мерфи.

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Теги: Тарас Мельничук, актер, умер
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  09.12.2018, 11:32
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы!
TATOS    09.12.2018, 11:00
Оценка:  0
TATOS
Хай з Богом спочиває.
sharry-sharry    09.12.2018, 10:56
Оценка:  +1
sharry-sharry
Боже,эта ужасная болезнь взялась массово уже и за детей и молодежь....Земля пухом.
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