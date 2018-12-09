Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук

Причиной смерти 27-летнего актера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние три года.

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В субботу, 8 декабря, стало известно о смерти молодого украинского актера театра и кино Тараса Мельничука. Известно, что 27-летний артист страдал от рака крови.

8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом (раком крови), – говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

Тарас Мельничук ушел из жизни в возрасте 27 лет facebook

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Тарас Мельничук активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где играл в таких спектаклях как “Снежная королева“, “Ревизор“, “Ромео и Джульетта“, “Сон“ и так далее.

Артист был награжден медалью за весомый вклад в обеспечение развития театрального искусства Украины.

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