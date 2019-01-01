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Умер режиссер "Властелина колец"

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Скончался новозеландский режиссер, который снял легендарный фильм "Властелин колец": подробности.
Джеф Мерфи умер
Джеф Мерфи умер
nzfilm.co.nz

В понедельник, 3 декабря, на 81-м году жизни умер режиссер Джеф Мерфи, который работал над кинолентой “Властелин колец“.

Об этом передает Ассоциация новозеландского кинематографа. Точную причину смерти пока что не назвали.

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Отметим, что на съемках “Властелина колец“ Мерфи работал вторым режиссером. Первый режиссер – Питер Джексон.

Кроме того, Джеф Мерфи снял фильмы “До свидания, пирог со свининой“, “Уту“, “Красный король, белый рыцарь“, “Корпорация “Бессмертие“, “В тупике“, “Великолепная семерка“. 

Напомним, ранее умер известный американский актер Филип Боско.

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Теги: Властелин колец, Джеффри Мерфи, новости, умер, шоу-биз
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