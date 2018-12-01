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Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

Комментариев: 3
45-летний Буш-старший стал рекордсменом среди президентов США по продолжительности жизни.
Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
gettyImages.com

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В США скончался 41-й президент Америки Джордж Буш-старший, которому было 94 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Джим МакГрат в Twitter.  

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Причина смерти экс-президента не называется, однако известно, что у Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. Мужчину несколько раз госпитализировали после смерти его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля. У Джорджа также была болезнь Паркинсона, вынуждавшая бывшего главу государства передвигаться в инвалидном кресле. 

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Он является отцом 43-го президента США Джорджа Буша-младшего (2001-2009 гг) и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша. 

Ранее стало известно о смерти сценаристки “Звездных войн“ и “Индианы Джонса“ - Глории Кац.

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Теги: Джордж Буш-старший, президент, умер
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Комментариев (3)
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Василище    01.12.2018, 11:45
Оценка:  0
Василище
R.I.P.
гость  (аноним)  01.12.2018, 11:34
Оценка:  +1
гость
русский 11:08 Вряд ли ты прав. Джордж Буш был настоящий мужик. После Перл-Харбора в 17 лет пошёл на войну летчиком, воевал до конца войны. И с СССР при президентстве ладил, ножки Буша поставлял. Побольше бы таких адекватных людей. Пусть покоится с миром.
pусский  (аноним)  01.12.2018, 11:08
Оценка:  -1
pусский
Да и хyй с ним, мудила не любил Советский Союз и всяко срал нам на любых постах. Да здравствует Путин - вот что главное, бля!
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