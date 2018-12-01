Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

45-летний Буш-старший стал рекордсменом среди президентов США по продолжительности жизни.

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В США скончался 41-й президент Америки Джордж Буш-старший, которому было 94 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Джим МакГрат в Twitter.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW — Jim McGrath (@jgm41) 1 декабря 2018 г.

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Причина смерти экс-президента не называется, однако известно, что у Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. Мужчину несколько раз госпитализировали после смерти его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля. У Джорджа также была болезнь Паркинсона, вынуждавшая бывшего главу государства передвигаться в инвалидном кресле.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Он является отцом 43-го президента США Джорджа Буша-младшего (2001-2009 гг) и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша.

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