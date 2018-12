Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

Читай также: Проститутки и насилие над сыном: Джеки Чан опубликовал скандальные мемуары

В США скончался 41-й президент Америки Джордж Буш-старший, которому было 94 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Джим МакГрат в Twitter.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW