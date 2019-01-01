Денис Силантьев – украинский политик, спортсмен и общественный деятель. Также он заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, а еще чемпион мира и Европы по плаванию.

Денис Силантьев успел установить 37 рекордов Украины и стать первым чемпионом мира по плаванию в независимой Украине.

В интервью ведущей шоу “Без краватки“ на НЛО TV Иванне Онуфрийчук он рассказал, как поддерживает физическую форму, несмотря на плотный депутатский график. А еще, почему проведя полжизни в воде, он все равно выбирает пляжный отдых.

Денисе, ти наразі є пенсіонером, і твоя пенсія становить 2100 гривен. На що ти їх витрачаєш?

Я люблю ходить на базар, так как живу недалеко от Демеевского рынка. Туда продавцы привозят все свежее, только с огорода. На один такой поход на рынок я трачу от 600 до 1000 гривен.

Три роки тому в одному з інтерв’ю ти обмовився, що лідер Радикальної партії (в якій ти перебуваєш) Олег Ляшко – не вміє плавати. Ти обіцяв його навчити. Зараз обіцянка виконана?

Конечно, нет (улыбается). У Ляшко нет времени. Он говорит, что умеет плавать, только если чувствует ногами дно.

У 2012 році ти був ініціатором проведення “Дня Ч“ з встановлення світового рекорду по проведенню масової зарядки (зарядку в Києві одночасно зробили 11 тисяч 786 чоловік – ред.). Скажи чесно: ти робиш зарядку зранку?

У меня это либо бассейн, либо спортивный зал. В любом случае даю себе физические нагрузки несколько раз в неделю.

Тобто депутатство залишає тобі час на зайняття спортом?

Если есть желание, то всегда можно найти возможность заняться спортом – это может быть один час или 45 минут. Другое дело, что многие люди ходят в бассейн для того, чтобы поплавать и получить удовольствие, а я хожу для того, чтобы получить как можно больше нагрузки.

Денис Силантьев: "Однажды я чуть не утонул" пресс-служба канала НЛО TV

Коли ти йдеш в басейн, то скільки плаваєш?

Сейчас не много – около 3-3,5 км. Еще я стараюсь делать кардио нагрузки: занимаюсь на тренажерах. Или это может быть ходьба, бег, зал или силовые. То есть, я агитирую всех заниматься спортом: я же не могу рассказывать, как это полезно, с животом и отдышкой (улыбается).

Твоя дружина першою зізналася тобі в коханні. Чому ти не зробив цей перший крок – був потрібен час, щоб все обміркувати чи в тебе не було тоді почуттів?

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Во-первых, я не ожидал от нее такого. Во-вторых, я испугался – у меня тогда еще не было таких чувств. Я побоялся, что не смогу ответить ей взаимностью, поэтому промолчал. Как раз на следующий день я уезжал на сборы на три недели. И уже там я признался ей в любви по телефону (улыбается).

В одному з інтерв’ю твоя дружина Інна зізналася, що під час сварок неодноразово запускала в тебе чашками. Скільки посуду було розбито за час сімейних суперечок і яка була їх причина?

Я не помню причины. Может быть, когда-то – это была какая-то ревность. Да, было такое, что она кидала, да и то не сильно (смеется). Слава богу, в меня ничего не попало, но пару чашек было разбито.

Ти любиш полювання, але не любиш стріляти. Що тоді тобі подобається в цьому процесі?

Мне нравится сам процесс, движение – это природа, общение с друзьями. Я дышу здесь воздухом, дышу ветром. Это отвлекает. Когда я на природе встречаю зайчика или косулю, я стреляю, но каждый раз специально не попадаю. То есть, я даже не целюсь в него. Мне легче после охоты поставить пустые банки и пострелять по ним, чем целиться в движущиеся объекты.

Що важче: бути професійним спортсменом чи бути депутатом?

Как говорят в Одессе – это две большие вещи или четыре маленькие (улыбается). Когда ты занимаешься спортом, ты устаешь физически. И через некоторое время ты отдыхаешь и снова полон сил, и готов идти в бой. Когда занимаешься политикой, то у тебя постоянно в голове есть какие-то проблемы. И ты не отдыхаешь никогда – все время в напряжении. Поэтому в этом плане для меня сложнее политика.

Денис Силантьев: "Однажды я чуть не утонул" пресс-служба канала НЛО TV

Як ти відпочиваєш від навантажень у політиці?

Я возвращаюсь домой, где меня встречают жена и моя удивительная собака – это мне помогает отвлекаться и отдыхать.

Ти значну частину життя провів у воді. Відпочивати ти любиш також на морі – чи це подорож історичними місцями?

Мне нравится активный отдых. Но больше всего мне нравится вода – она помогает снять усталость и разгрузиться. Меня за все эти годы не отвернуло от воды (улыбается). Просто одно дело плавать в бассейне, а другое – купаться в море. Это совсем разные вещи. Хотя однажды я чуть не утонул. Я тогда очень испугался – мне этого на всю жизнь хватило. Я поехал на мероприятие, которое было в «Артеке», в Крыму. Я решил понырять у скал, у подножья которых находится этот детский лагерь. Были волны, и одна из них прижала меня к скале, когда я в очередной раз вынырнул. Я решил, что попросту оттолкнусь от нее и выплыву, а там, по всей видимости, было какое-то ущелье. И меня начало в него затягивать. Я выкарабкался и когда вышел на берег, то моя жена Инна смотрела на меня перепуганными глазами. Оказалось, что в процессе борьбы с волнами я раздёр камнями спину до крови.

У липні ти переплив Босфор, показавши найкращий результат у своїй віковій категорії.

Да, так и было – я действительно проплыл 6,5 километров за 53 минуты. Такую скорость еще можно объяснить и сильным течением в Босфоре. Но здесь есть несколько течений: если вначале оно мне помогало, продвигая вперед, то по бокам течение влекло назад. Поэтому, если попасть не в то течение, то тебя просто будет относить в другую сторону. Один мой друг, который уже много лет живет в Турции, показал мне главные ориентиры, чтобы я все время попадал в течение.

Ти користуєшся пенсійним посвідченням для проїзду у транспорті?

Всегда хотел попробовать, но нет (смеется).

Яку частину життя ти провів у воді?

25 лет. Если мне сейчас 41 – большую часть жизни.

Скільки плавок міняє на рік професійний пловець?

Около 5-6 плавок.

Який найприємніший комплімент, який ти чув у свою адресу?

Я вообще не люблю комплименты.

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