Владислав Ващук: «Чем выше ты поднимаешься, тем больше тебя поливают грязью»

Владислав Ващук – легендарный экс-защитник сборной Украины по футболу и ФК «Динамо Киев». Сегодня он владелец детской академии футбола под Киевом.

На своей странице в Facebook Ващук часто публикует истории из жизни, рассказывая о футболе просто и понятно.

В интервью Иванне Онуфрийчук (шоу «Без краватки» на НЛО TV) Влад Ващук рассказал о трудностях в тренерской деятельности и подробностях личной жизни.

Владе, ти досить круто пишеш на своїй сторінці у Facebook. А от чи багато ти читаєш та що саме?

Нет. Раньше много читал, а сейчас нет. Все, что я пишу в Facebook, я стараюсь писать максимально понятно даже для тех людей, которые не разбираются в футболе. Так можно писать, когда ты пытаешься что-то объяснить детям.

Зараз ти пишеш книгу – вона буде про тебе?

Это будет моя биография. И в ней будет много деталей, которые в постах умалчиваются процентов на 80. В своих публикациях я о них молчу для того, чтобы книга была интереснее (улыбается).

У твоїй книзі життя буде історія про «секс-харасмент», як ти назвав випадок, що трапився з тобою? Розкажи про це.

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Это произошло в Одессе. Ко мне в номер пришла девушка в норковой шубе, которая была одета поверх нижнего белья. В ее руках была бутылка шампанского и торт. Я просто покачал головой в знак отказа и закрыл перед ней дверь.

Владислав Ващук и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

Зараз поряд з тобою є дівчина твоєї мрії?

Сейчас – нет.

А коли ти останній раз був на побаченні?

Неделю назад (улыбается). На самом деле, женщина у мужчины всегда есть. На данный момент у меня есть двое детей от предыдущего брака, и я прекрасно себя чувствую.

Який твій улюблений алкогольний напій?

Самого любимого у меня нет. Наверное, это белое вино. Крепкие напитки я не пью.

У Facebook ти писав про два доленосні моменти у своєму житті. Перший відбувся у 1993 році, коли ти сам погодився перейти з ФК «Борисфен» до ФК «Динамо Київ». Другий момент – перехід до московського ФК «Спартак». Якби зараз ти опинився у тих самих ситуаціях – щось змінив би?

Я бы ничего не менял – это была моя линия судьбы. И значит нужно было так сделать. Моя судьба меня многому научила. Главное было понять, какие знаки предоставляет тебе жизнь, и прочитать их для себя.

Ти ні про що не шкодуєш?

Нет. Это был большой опыт для моего будущего. И на сегодняшний день я очень опытен во многих моментах.

Після переходу до ФК «Спартак» деякі вболівальники назвали тебе Іудою. Як відреагували на це твої друзі?

Друзья меня всегда поддерживали. А Иудой меня назвали фанаты-ультрас. Другие болельщики наоборот сразу приходили и поддерживали. В нашем современном мире, с нашей ментальностью, что бы я ни сделал – все равно что-то будет не так. Все равно я не смогу всем нравится, и я не стремлюсь всем угодить.

Після того, як у тебе не склалося з переходом до європейських футбольних клубів, тобі запропонували контракт у Китаї. Але ти відмовився, не зважаючи на вигідні фінансові умови. Чому?

На самом деле не было контракта в Китае. Мне сказали, нужно приехать, и может быть с тобой подпишут контракт. Но я вышел из самолета и почувствовал, что здесь я не смогу играть. Не все из-за денег. Меня не привлекало, не смог, не хотелось вообще.

Зараз ти відкрив дитячу футбольну академію під Києвом. Розкажи про свої успіхи та труднощі у цій справі?

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Для многих сегодня интернет – это источник знаний. В связи с этим многие родители юных футболистов знают, как нужно тренировать ребенка, но сами не тренируют. То есть, они сдают ребенка в такую школу, и советуют тренеру и владельцу футбольной школы, как нужно тренировать. Что бы я ни делал, все равно будут противники. Даже среди родителей, которые приводят детей в нашу школу.

Владислав Ващук и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

З цього ти заробляєш якісь гроші?

Не скажу, что зарабатываю на этом большие деньги – это скорее удовольствие для меня. Но я понимаю, что в будущем на этой деятельности я буду зарабатывать. Тогда, когда она будет развиваться так, как я этого хочу. Это будет футбольная академия с 6-8 футбольными полями. Здесь будет интернат, где будут учиться дети, и зоны, где они будут заниматься. Для Украины это будет ноу-хау.

На що ти живеш, якщо це не приносить тобі прибутку?

Есть несколько бизнесов, которые приносят мне дивиденды. Это деньги, на которые живу я, мои дети и мой папа.

В чому заключається твоя робота у Федерації футболу Києва, де ти є на даний момент заступником?

Сегодня данная федерация является альтернативной. Сейчас между федерациями идет борьба: потому что есть старый монолит, который не привык развивать детский футбол. Такие люди берут деньги с тех организаций, которые хотят играть под их эгидой. Наша организация футбола, которую возглавляет Анатолий Васильевич Демьяненко, интересна тем, что в нее входят люди, которые пришли из футбола, и также здесь есть депутаты КГГА.

Багато колишніх футболістів обирають професію тренера після закінчення кар’єри. Чому ти не став тренером відомих футбольних клубів?

У меня есть тренерская лицензия, но я ее сознательно не продлевал. Я не хочу этим заниматься, потому что мне не нравится повторять то, что повторяют все.

Не так давно ЗМІ писали про скандал між тобою та Олегом Гусєвим (екс-гравець ФК «Динамо Київ», – ред.) стосовно твого боргу перед ним у 50 тисяч доларів. Можеш пояснити суть конфлікту та пояснити – був борг насправді чи ні?

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Никакого долга не было. Этот конфликт Олег Печерный (глава профсоюза футболистов, – ред.) создал с целью чего-то добиться. Это своеобразная борьба, у нас так принято: чем выше ты поднимаешься, тем больше тебя обливают грязью. История с долгом была придумана для того, чтобы как-то скомпрометировать меня в отношении Гусева. А еще чтобы создать какую-то негативную историю обо мне.

Хто для тебе є найкращим захисником у світовому футболі?

Сложно сказать, нет такой фамилии.

Владислав Ващук и Иванна Онуфрийчук пресс-служба канала НЛО TV

В українському футболі багато геїв?

Не видел, не участвовал (улыбается).

Коли чемпіоном України стане хтось окрім «Шахтаря» або «Динамо»?

Может, года через 2-3.

За що тобі в останній раз було соромно?

Таких моментов не было.

Ти хоч раз приходив на тренування з бодуна?

Никогда такого не было.

Напомним также, что ранее мы публиковали эксклюзивное интервью с Бет Харт для Ivona.