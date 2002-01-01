Известные режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский рассказали о своем профессиональном становлении.

Уже 14 декабря в Концерт-Холле ВДНГ состоится премьера мультижанрового 3D-шоу для всей семьи “Winterra. Легенда казкового краю“. Режиссерами-постановщиками шоу выступили Константин Томильченко и Александр Братковский, которые работают в тандеме еще с постановки “Дім таємничих пригод“.

Эксклюзивно для Ivona они рассказали о своем профессиональном становлении, создании семейного 3D-шоу и режиссерских буднях.

Константин, на сегодняшний день вы один из самых профессиональных и харизматичных хореографов Украины. Расскажите, любовь к танцам появилась у вас с детства или уже в более зрелом возрасте?

Константин: В детстве я мечтал быть кем угодно, только не артистом. Я пробовал все: ходил на кунг-фу, самбо, посещал кружки по рисованию и катался на байдарках. До определенного возраста я даже на дискотеке не мог выйти и потанцевать, потому что стеснялся. Тогда мне казалось, что переступить этот барьер страха и стеснения, когда кто-то смотрит на тебя на танцполе, просто нереально. Но потом в лагере, когда мне было лет 13, я увидел по-настоящему красивый танец. Мне очень понравилось. Первым танцевальным номером, который я выучил и осмелился его публично показать, было выступление в стиле Майкла Джексона. Мне было уже 17. С Джексона все и началось – восхищение хореографией, желание учиться и больше заниматься танцами.

Поддерживали ли ваше увлечение танцами ваши родные и близкие?

Константин: Мама была в восторге от моих танцев, постоянно просила меня станцевать на ее дне рождения. Папа тоже был не против. И это в 90-е, когда в обществе считали, что танцы – это несерьезно и на хлеб этим не заработаешь. Мои родители же полностью разделяли то, чем я занимаюсь. Это очень важно, когда близкие не мешают ребёнку развиваться в том, к чему его тянет, когда они поддерживают и всячески помогают. В какой-то момент я понял, что у меня есть эта поддержка. И сейчас я ее тоже чувствую.

Александр, а вы участвовали в какой-то самодеятельности в детстве, может готовили школьные постановки, сценки, ставили номера или режиссировали спектакли?

Александр: Да, с самого раннего детства, будучи шестилетним первоклашкой, я начал ходить в драматический кружок. Я занимался там с первого класса до поступления в вуз. В основном это были уроки актерского мастерства. Мы ставили школьные спектакли на разные праздники в местном ДК, но самыми любимыми были, конечно же, новогодние истории.

Александр Братковский пресс-служба

А первую свою роль помните?

Александр: На Новый год я играл какого-то плохиша, Змея Горыныча, если не ошибаюсь. Помню, мне накладывали много грима. На следующий год мне дали роль “хорошего парня“, но мне это ужасно не понравилось. И я уже тогда понял, что играть отрицательного героя с точки зрения актерства всегда интереснее.

Константин, вы по образованию экономист, Александр, вы же учлись в эстрадно-цирковом, если не шибаюсь? Помните свою первую работу и сколько вы тогда заработали?

Константин: Я ни одного дня не проработал ни в офисе, ни в банке. Да и высшее образование у меня неоконченное, но мама об этом не знает, правда (смеется). Все потому что уже со второго курса я катался по гастролям. Однажды я был на фондовой бирже, посещал несколько семинаров по фьючерсам, акционам, ценным бумагам и это все, что я могу сказать об экономике в моей жизни.

Моя первая работа, как режиссера, была для Александра Пономарева – я сделал номер “Мой белый кадиллак“, а потом и все остальные. Но это, и все что было позже, я не могу назвать работой – я просто занимаюсь тем, что люблю.

Александр: В университете я совмещал учебу с работой, начал работать по специальности со второго курса. А в 2002 году меня, как артиста-иллюзиониста, пригласили на гастроли в Южную Корею. Это была первая постоянная работа – тогда я уехал по контракту на 2,5 года.

Сейчас, когда вы активно репетируете масштабное новогоднее шоу “Winterra. Легенда Казкового Краю“, есть ли у вас хоть один день в неделю, когда нет репетиций, запланированных встреч, и вы посвящаете его отдыху и семье?

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Александр: Перед заходом в прогоны у нас был график 5 дней в неделю с 10:00 до 19:00. Тогда суббота уходила на то, чтобы решить вопросы, которые накопились за неделю, а в воскресенье я отдыхал. Но уже с этой недели мы начали работать без выходных, все меньше времени остается до премьеры.

Говорят, что две хозяйки на одной кухне не уживаются. Расскажите, как уживаются два режиссера-постановщика на одной площадке?

Константин: У нас разные взгляды на многие вещи, но мы уважаем позиции друг друга. Часто наши с Сашей идеи взаимодополняемы. Если я вижу, что так действительно будет лучше, то бесспорно соглашаюсь с ним. Мы умеем находить компромисс и помогать друг другу. К тому же, мы знаем сильные стороны каждого из нас и используем это на пользу шоу.

Александр: Шоу – это определенный объем задач, которые мы разделяем между собой. Например, Костя ставит номер со скакалками, а я в это время делаю эквилибр. Потом на общих прогонах мы смотрим на результат, анализируем его и пытаемся вместе исправить недочеты и сделать постановку лучше.

У вас большой состав актеров, гимнастов и акробатов?

Константин: Сейчас у нас работает 21 артист сцены, но их будет больше. Мы набираем второй состав, чтобы шоу могло продолжаться на случай, если кто-то из основного состава заболеет. Но вся команда у нас значительно больше, около ста человек: продюсерская и режиссёрская группы, работники света, звука, графики, декораторы, стилисты и другие службы.

Александр: В этом году мы умножили количество жанров, которые используем в шоу. Зритель увидит танец, вокал, цирковой жанр, графику и 3D-эффекты, впервые используем эквилибр, турники, скакалки и акробатическую дорожку. Поэтому уверен: статус “мультижанрового“ шоу полностью оправдан.

Какой самый младший и самый старший участник задействованный в шоу?

Александр: Роль младшего брата исполняет Егор, ему 12 лет. Старшему брату Саше – 14. Самый старший – Костя (смеется).

Егор, младший брат пресс-служба

Саша, старший брат пресс-служба

Константин, Александр, скажите, что может заставить вас нервничать на площадке?

Александр: Есть много процессов, с которыми бывает сложно справиться, но меня как режиссера по-настоящему выводит только несерьезное отношение к работе.

Константин: Чаще всего, меня злит, когда артисты забывают, где они находятся. Я считаю, что сцена не терпит расточительства, пренебрежения. “Я – артист, и сцена – это то место, где я живу, совершенствуюсь и постоянно что-то ищу“, – именно с таким настроем артисты должны приходить на каждую репетицию. Я очень хочу, чтобы они росли, как профи, понимали мои требования и выдавали хороший результат. Наша работа – это постоянный прогресс, при чем на каждой репетиции, а не только на выступлении. Я практически не нервничаю из-за того, что мы не успеем. Теперь я знаю, что есть люди, которые отвечают за свою долю работы, и я хочу им доверять.

Константин Томильченко пресс-служба

И напоследок, расскажите читателям почему стоит прийти на ваше зимнее шоу, премьера которого состоится уже 14 декабря?

Александр: Наше шоу по истине семейное, на него могут прийти как дети, так и взрослые и одинаково насладиться и удивиться увиденному. Это большая, визуально красивая и цельная история, с моралью и подлинными ценностями.

Константин: А еще “Winterra. Легенда казкового краю“ – это праздник и новогоднее чудо, которое должно прийти в жизнь каждого нашего зрителя.

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