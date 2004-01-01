Руслан Квинта: «Я отказываю в сотрудничестве артистам, которых не чувствую»
Квинта сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и пишет песни для таких исполнителей, как София Ротару, Ирина Билык и Наталья Могилевская. Руслан серьезно увлекается йогой, гимнастикой и парашютным спортом – за его плечами 920 прыжков с парашютом!
О самых ярких и неизвестных публике подробностях своей жизни Руслан Квинта рассказал Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» НЛО TV.
- Руслане, в одному зі своїх інтерв’ю ти казав, що пісню «Одна калина» (одна з найпопулярніших пісень Руслана Квінти, написана для Софії Ротару, за яку він у 2004 році отримав нагороду «Пісня року», – ред.) ти придумав, їдучі за кермом. Про що ти думав в цей час?
Действительно, так все и было. На тот период мы уже сотрудничали с Софией Ротару. Она долго просила меня написать хорошую украинскую песню. Ведь «перебить» такую песню как «Червона Рута» практически невозможно – такой цели у меня не было. Но была задача – написать песню «не хуже». У меня было около 20 подходов к инструментам в течение года перед написанием песни «Одна калина».
- Як часто тобі в голову приходять мелодії?
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Постоянно. Но тут очень важно, чтобы эта мелодия была сочетаема с тем человеком, который мог бы ее исполнить. Ведь, если бы «Одну калину» спел Виталий Козловский – это была совершенно другая песня. Важно услышать артиста в песни: как он сможет подать ее, прочувствовать и пережить.
- У дитинстві протягом кількох років ти з батьками жив у Казахстані. Ти розповідав, що там у тебе був знайомий лікар, який дозволяв тобі спостерігати за операціями. Ти навіть відвідував морг – розкажи про це.
В детстве у меня были две крайности. Первая – я думал, что буду врачом. Моя мама работала поваром в больнице, поэтому я знал там всех докторов (улыбается). Один из хирургов увидел во мне маленького мальчика с очень большим интересом к тому, чем он занимается. Я часто доставал его вопросами о том, где находится сердце, почки или печень. Поэтому он дважды брал меня на операцию по удалению аппендицита.
Вторая моя крайность – это музыка. На тот момент мы с семьей жили в поселке, куда съезжались люди для зарабатывания денег со всех окрестностей бывшего СССР. Мы жили очень бедно, поэтому я много в чем был ограничен. Я тогда любил ходить на помойки, куда сбрасывали абажуры, люстры и прочий хлам. Из этого я мастерил себе сцену, на которой пел песни. Уже тогда я начал придумывать музыку. А однажды мы были в гостях у друга семьи, который привез магнитофон. Я услышал песни популярной тогда беларуской группы «Верасы». Кстати, исполняя одну из их песен, я очень хорошо заработал прямо под нашим бараком (смеется).
- Тебе ніколи не вабила сцена та слава. Не зважаючи на це, ти став дуже популярною людиною. Ця популярність змінила тебе?
Очень важно об этом не думать. Я просто люблю то, чем я занимаюсь. Это мое призвание, я не могу ни на что променять свою работу. Еще я счастлив, что я столкнулся с музыкой на профессиональном уровне. Я не думаю о том, какой я популярный – для всех я обычный человек, который рад поделиться своими знаниями с теми, кому они нужны.
- Яким виконавцям ти відмовляєш у співпраці?
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Я отказываю в сотрудничестве тем артистам, которых я не чувствую – такие артисты есть. С ними у меня «нет химии» на каком-то молекулярном уровне. У меня был случай, когда я писал песню для одной очень известной певицы – Жени Власовой. И она даже не ответила мне, когда я отправил ей материал. Потом я долго думал: кто вместо нее мог бы исполнить эту песню? Есть такая певица – Маша Собко. И вот моя песня «Я тебя люблю», которую я отдал ей, заняла первую позицию в ее творчестве. Для меня это был очень приятный момент.
- В тебе були смішні історії за той час, що ти був у армії?
У меня был случай, о котором я даже не уверен, что можно рассказывать (улыбается). В армии у меня был друг-ловелас. Мы служили в Москве, где у него было много девушек для свиданий. Как-то он предложил мне пойти на двойное свидание, познакомив меня с двумя студентками МГУ – одна из них, Эльвира, мне очень понравилась. Мы пошли в кино, а перед этим решили немного выпить для храбрости. Вместе с девушками в фойе кинотеатра мы наелись шоколада и налегли на коньяк – как говорится, напились с товарищем «вдрабадан» (смеется). Но одна из девушек все же предложила пойти в зал и посмотреть фильм. Девушки выпили немного, а вот мы с другом, с непривычки, заснули во время сеанса. А проснулись мы от криков «Боже, какое свинство!», потому что во сне с наших желудков (которые в армии не привыкли к такому количеству алкоголя) вышел весь коньяк с шоколадом. Помню, что было очень стыдно – но это была только первая серия (улыбается).
Как-то зимой меня вызвал к себе командир и сказал, что нужно отвезти две канистры тосола из пункта «А» в пункт «В». Я надел кирзовые сапоги, сел в трамвай, поставил 2 канистры на пол, поднял глаза на сидящую возле меня девушку и увидел… Эльвиру. Она тогда отвернулась и сделала вид, что меня не знает. Вот я такая была смешная история – Эльвира, прости! (улыбается).
- Рік тому ти жартома обмовився, що твоя дівчина Нана (Анастасія Кумейко, екс-солістка гурту Nikita. Нині відома, як dj Nana, – ред.) ледь не щогодини випрошує тебе написати головну пісню її життя. Пісня вже написана чи ще в процесі?
Мы сейчас готовим к выходу ее новый сингл – он будет в формате электронной музыки. Нана позиционирует себя, как дижей. Поэтому, возможно, это будут коллаборации с кем-то. Сейчас мы пробуем делать песни в формате «диджей». Уже сняли на них очень красивое видео в Америке.
- Ти розповідав, що добитися уваги від такої дівчини як Настя було непросто. У чому виникла складність?
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С Настей мы были знакомы давно, когда она еще была участницей группы «А.Р.М.И.Я». Потом она перешла в группу Nikita, а я в тот момент очень плотно общался с продюсером группы – Юрием Никитиным. И вот однажды Настя с Дашей Астафьевой пришли на совместную встречу с нами. Я тогда начал заниматься йогой, у меня появились татуировки. Я много рассказывал о том, что с помощью упражнений я смог похудеть, Настю очень заинтересовала эта тема. А потом Настя как-то ела салат – я сказал, что закажу себе такой же. В ответ, Настя предложила мне доесть свой салат, и я воспринял это как знак внимания (улыбается). Мы обменялись телефонами, я написал ей сообщение, но ей не было интересно общение со мной на тот момент. Потом как-то зимой я пригласил ее вместе со мной покушать дыню – с третьей попытки она согласилась. С этого момента у нас завязались дружеские отношения: мы много говорили о музыке, увлечениях и личных переживаниях. На этой волне мы нашли что-то общее, что объединяет нас до сих пор.
- Який твій улюблений акорд?
Си-минор.
- Що таке медитація?
Это соприкосновение с чем-то прекрасным.
- Головне – це розмір чи вміння в користуванні?
Конечно, опыт.
Напомним также, что ранее мы публиковали интервью с Максом Барских, в котором он рассказал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе.
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