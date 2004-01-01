Руслан Квинта: «Я отказываю в сотрудничестве артистам, которых не чувствую»

Руслан Квинта своим примером подтверждает выражение, что «талантливый человек талантлив во всем». Он композитор, певец и музыкальный продюсер одновременно.

Квинта сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и пишет песни для таких исполнителей, как София Ротару, Ирина Билык и Наталья Могилевская. Руслан серьезно увлекается йогой, гимнастикой и парашютным спортом – за его плечами 920 прыжков с парашютом!

О самых ярких и неизвестных публике подробностях своей жизни Руслан Квинта рассказал Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» НЛО TV.

Руслане, в одному зі своїх інтерв’ю ти казав, що пісню «Одна калина» (одна з найпопулярніших пісень Руслана Квінти, написана для Софії Ротару, за яку він у 2004 році отримав нагороду «Пісня року», – ред.) ти придумав, їдучі за кермом. Про що ти думав в цей час?

Действительно, так все и было. На тот период мы уже сотрудничали с Софией Ротару. Она долго просила меня написать хорошую украинскую песню. Ведь «перебить» такую песню как «Червона Рута» практически невозможно – такой цели у меня не было. Но была задача – написать песню «не хуже». У меня было около 20 подходов к инструментам в течение года перед написанием песни «Одна калина».

Як часто тобі в голову приходять мелодії?

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Постоянно. Но тут очень важно, чтобы эта мелодия была сочетаема с тем человеком, который мог бы ее исполнить. Ведь, если бы «Одну калину» спел Виталий Козловский – это была совершенно другая песня. Важно услышать артиста в песни: как он сможет подать ее, прочувствовать и пережить.

У дитинстві протягом кількох років ти з батьками жив у Казахстані. Ти розповідав, що там у тебе був знайомий лікар, який дозволяв тобі спостерігати за операціями. Ти навіть відвідував морг – розкажи про це.

В детстве у меня были две крайности. Первая – я думал, что буду врачом. Моя мама работала поваром в больнице, поэтому я знал там всех докторов (улыбается). Один из хирургов увидел во мне маленького мальчика с очень большим интересом к тому, чем он занимается. Я часто доставал его вопросами о том, где находится сердце, почки или печень. Поэтому он дважды брал меня на операцию по удалению аппендицита.

Иванна Онуфрийчук и Руслан Квинта пресс-служба канала НЛО TV

Вторая моя крайность – это музыка. На тот момент мы с семьей жили в поселке, куда съезжались люди для зарабатывания денег со всех окрестностей бывшего СССР. Мы жили очень бедно, поэтому я много в чем был ограничен. Я тогда любил ходить на помойки, куда сбрасывали абажуры, люстры и прочий хлам. Из этого я мастерил себе сцену, на которой пел песни. Уже тогда я начал придумывать музыку. А однажды мы были в гостях у друга семьи, который привез магнитофон. Я услышал песни популярной тогда беларуской группы «Верасы». Кстати, исполняя одну из их песен, я очень хорошо заработал прямо под нашим бараком (смеется).

Тебе ніколи не вабила сцена та слава. Не зважаючи на це, ти став дуже популярною людиною. Ця популярність змінила тебе?

Очень важно об этом не думать. Я просто люблю то, чем я занимаюсь. Это мое призвание, я не могу ни на что променять свою работу. Еще я счастлив, что я столкнулся с музыкой на профессиональном уровне. Я не думаю о том, какой я популярный – для всех я обычный человек, который рад поделиться своими знаниями с теми, кому они нужны.

Яким виконавцям ти відмовляєш у співпраці?

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Я отказываю в сотрудничестве тем артистам, которых я не чувствую – такие артисты есть. С ними у меня «нет химии» на каком-то молекулярном уровне. У меня был случай, когда я писал песню для одной очень известной певицы – Жени Власовой. И она даже не ответила мне, когда я отправил ей материал. Потом я долго думал: кто вместо нее мог бы исполнить эту песню? Есть такая певица – Маша Собко. И вот моя песня «Я тебя люблю», которую я отдал ей, заняла первую позицию в ее творчестве. Для меня это был очень приятный момент.

В тебе були смішні історії за той час, що ти був у армії?

У меня был случай, о котором я даже не уверен, что можно рассказывать (улыбается). В армии у меня был друг-ловелас. Мы служили в Москве, где у него было много девушек для свиданий. Как-то он предложил мне пойти на двойное свидание, познакомив меня с двумя студентками МГУ – одна из них, Эльвира, мне очень понравилась. Мы пошли в кино, а перед этим решили немного выпить для храбрости. Вместе с девушками в фойе кинотеатра мы наелись шоколада и налегли на коньяк – как говорится, напились с товарищем «вдрабадан» (смеется). Но одна из девушек все же предложила пойти в зал и посмотреть фильм. Девушки выпили немного, а вот мы с другом, с непривычки, заснули во время сеанса. А проснулись мы от криков «Боже, какое свинство!», потому что во сне с наших желудков (которые в армии не привыкли к такому количеству алкоголя) вышел весь коньяк с шоколадом. Помню, что было очень стыдно – но это была только первая серия (улыбается).

Как-то зимой меня вызвал к себе командир и сказал, что нужно отвезти две канистры тосола из пункта «А» в пункт «В». Я надел кирзовые сапоги, сел в трамвай, поставил 2 канистры на пол, поднял глаза на сидящую возле меня девушку и увидел… Эльвиру. Она тогда отвернулась и сделала вид, что меня не знает. Вот я такая была смешная история – Эльвира, прости! (улыбается).

Рік тому ти жартома обмовився, що твоя дівчина Нана (Анастасія Кумейко, екс-солістка гурту Nikita. Нині відома, як dj Nana, – ред.) ледь не щогодини випрошує тебе написати головну пісню її життя. Пісня вже написана чи ще в процесі?

Мы сейчас готовим к выходу ее новый сингл – он будет в формате электронной музыки. Нана позиционирует себя, как дижей. Поэтому, возможно, это будут коллаборации с кем-то. Сейчас мы пробуем делать песни в формате «диджей». Уже сняли на них очень красивое видео в Америке.

Иванна Онуфрийчук и Руслан Квинта пресс-служба канала НЛО TV

Ти розповідав, що добитися уваги від такої дівчини як Настя було непросто. У чому виникла складність?

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С Настей мы были знакомы давно, когда она еще была участницей группы «А.Р.М.И.Я». Потом она перешла в группу Nikita, а я в тот момент очень плотно общался с продюсером группы – Юрием Никитиным. И вот однажды Настя с Дашей Астафьевой пришли на совместную встречу с нами. Я тогда начал заниматься йогой, у меня появились татуировки. Я много рассказывал о том, что с помощью упражнений я смог похудеть, Настю очень заинтересовала эта тема. А потом Настя как-то ела салат – я сказал, что закажу себе такой же. В ответ, Настя предложила мне доесть свой салат, и я воспринял это как знак внимания (улыбается). Мы обменялись телефонами, я написал ей сообщение, но ей не было интересно общение со мной на тот момент. Потом как-то зимой я пригласил ее вместе со мной покушать дыню – с третьей попытки она согласилась. С этого момента у нас завязались дружеские отношения: мы много говорили о музыке, увлечениях и личных переживаниях. На этой волне мы нашли что-то общее, что объединяет нас до сих пор.

Який твій улюблений акорд?

Си-минор.

Що таке медитація?

Это соприкосновение с чем-то прекрасным.

Головне – це розмір чи вміння в користуванні?

Конечно, опыт.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью с Максом Барских, в котором он рассказал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе.