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Макс Барских рассказал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе

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Украинский певец Макс Барских дал откровенное интервью журналу Cosmopolitan.
Макс Барских рассказал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе
Макс Барских рассказал о личной жизни и конкуренции в шоу-бизнесе
пресс-служба

Украинский исполнитель Макс Барских, который вскоре представит уникальное шоу "Семь", дал откровенное интервью журналу Cosmopolitan. В нем артист рассказал о личной жизни, отношениях с коллегами по шоу-бизнесу и о своем новом клипе.

Ivona предлагает почитать самые интересные моменты интервью.

  • Образ Джокера

Я — артист и мое творчество невозможно без перевоплощения. Каждый раз создавая песню, я вхожу в состояния того героя, который сможет максимально точно донести ее.
Наш Джокер состоит из многих судеб. Мы искали вдохновение и у Дэвида Боуи, и у Майкла Джексона, и у Принса. Все они — одинокие планеты… 

Макс Барских в образе Джокера
Макс Барских в образе Джокера
пресс-служба

  • Чего ждать от нового клипа

Мы ставили перед собой задачу максимально погрузить зрителя в мир 80-х, но найти в них смежные грани с нашим временем. Я долго искал этого героя: в мимике, в пластике и в самом себе. Видео пропитано романтизмом. На мой взгляд, мы максимально подчеркнули звучание песни. И кто-то в ней заново переживет светлые воспоминания, а для кого-то она станет музыкальным сопровождением новой истории. Это и есть жизнь: помнить,кто ты есть, и знать, куда ты идешь.  

  • Личная жизнь

Мне всегда казалось, что личная жизнь должна оставаться личной, не зря же ее так называют. Я интроверт по своей природе, и открываюсь в основном в своих песнях и на сцене. Когда у тебя по пять концертов в неделю часто бывает эмоциональная истощенность, поэтому я стараюсь находить время для самого себя, что бы не терять связь с внутренним миром, да и чтобы накопить энергию для следующего выхода на сцену.  

  • Дружба в шоу-бизнесе

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Дружба для меня — это особенная космическая связь с человеком, которого, возможно, я уже знал в прошлой жизни. Я счастлив, что у меня есть близкие мне люди, которых я уже могу назвать семьей. Что касается дружбы в шоу-бизнесе… — ты никогда не знаешь, что кроется за широкой улыбкой.  

  • Конкуренция в шоу-бизнесе

Для меня лично шоу-бизнес — это возможность делиться с людьми тем, что я делаю. От всего остального, чем славится шоу-бизнес, я стою в стороне.  

Конкуренция существует между теми, для кого творчество — это бизнес. Люди, которые создают, всегда индивидуальны и на своем месте. 

Макс Барских
Макс Барских
пресс-служба

  • Успех

Достижение всех поставленных целей, понимание востребованности, мгновения удовлетворенности тем, что делаешь: песней, которую написал, концертом, который дал, музыкальным видео, в котором снялся. Как результат — слова благодарности каждого слушателя. 

Ранее мы публиковали интервью с ведущей шоу "Без краватки" Иванной Онуфрийчук. Читай его здесь.

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Теги: Макс Барских, интервью, шоу-биз, фото
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