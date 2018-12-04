Анна Седокова рассказала о борьбе за наследство бывшего мужа

Украинская певица Анна Седокова призналась, что три года борется за квартиру первого супруга.

Бывшая участница поп-группы “ВИА Гра“ Анна Седокова не так давно признавалась, что больше года судилась с бывшим мужем Максимом Чернявским за общую дочь Монику. Анне угрожали лишением родительских прав, однако в результате пара пришла к компромиссу.

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Теперь же Седокова заявила, что опять судится - на этот раз за наследство своего первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, который скончался в 2014 году. Анна является матерью его единственной дочери - 13-летней Алины, поэтому пытается отсудить для нее квартиру экс-мужа.

Оказалось, что это не так-то просто сделать. Подробностями дела певица поделилась в своем Instagram-аккаунте:

Я молчала, но дальше нельзя. Уже больше трех лет длится судебный спор о наследстве, которое осталось после смерти папы Алины Валентина Белькевича. Больше трёх лет другая сторона затягивет процесс, покупает людей, справки, договаривается с кем может и не может, с самыми могущественными людьми в стране, но 5 декабря, не смотря на их старание, состоятся последнее слушание в Апелляционном суде! И суть этого спора – не спор между мною и другой женщиной. Суть этого спора совсем в другом – я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина – Алины.

Седокова подчеркнула, что борется за наследство для своей дочери, а не для себя лично:

И я, и родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверенны, что таковым бы было желание Валентина. Он любил её очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому и мама Валентина Белькевича, и его отец отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течении трёх лет происходят невероятные вещи.

По словам певицы, проблемы с судом возникли из-за какой-то женщины, которая претендует на наследство умершего футболиста:

Другая женщина, которая в эфире программы “Секрет на миллион“ заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец. И она, женщина, которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны и следовательно это она купила квартиру, в которой жила ещё я и Алинка. Унижая сейчас и достоинство и память Валентина ;( И самое неприятное здесь то, что в этом обмане почему-то поддерживают те, которые называли себя близкими друзьями Валентина. Особенно нас удивил Саша Хацкевич, главный тренер “Динамо“. Прошедший с ним всю дорогу, он говорил такие тосты на нашей свадьбе! Валентин был выдающимся футболистом и не смейте это у него отнимать! И вот лучший друг Валентина, Хацкевич, который сидел у меня на кухне, который держал на руках мою маленькую дочь, приходит в суд и даёт показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц....

Свою речь Анна подытожила следующим образом:

Ребята, ну зачем вы так. Вы заявляете в суде, что получали меньше, чем учителя в нашей стране и жили за счет своих неработающих жен. Стыдно. Очень мне стыдно. За вас. Но это вам с этим жить. На 5-е декабря в Киевском апелляционном суде назначены дебаты по этому спору. Я очень надеюсь, что в нашей стране судебная реформа действительно изменила что-то к лучшему в правосудии, и суд разберется в действительных обстоятельствах этого спора и примет правильное и справедливое решение.

Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году. Через полгода после свадьбы у них родилась дочь Алина, а в 2006 супруги расстались. В 2014 году Валентин умер от тромбоэмболии.

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