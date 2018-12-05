Маша Ефросинина озвучила впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс

Украинская ведущая Маша Ефросинина сделала откровенное признание: смотрите видео.

Ведущая Маша Ефросинина призналась, что ей предлагали секс за деньги.

Об этом женщина рассказала в своем проекте “Экзамен“, который был опубликован на YouTube-канале Ефросининой.

Во время эфира Маша ответила на пикантный вопрос:

Мне предлагали секс за деньги? Когда это было и при каких обстоятельствах?

Ефросинина призналась, что подобное предложение звучало в ее адрес всего раз в жизни:

Было! Тоже никогда никому не рассказывала. Мне предлагали секс за деньги. Это было один раз.

По ее словам, пикантное предложение прозвучало от мужчины, который видел ее на мероприятии вместе с мужем:

Я сходила на какое-то мероприятие. На светское. Была в вечернем платье, с мужем - главный человек был рядом. Мы очень хорошо провели время, попали в прессу.

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Ефросинина рассказала, что на следующее утро, когда она завтракала, ее муж Тимур Хромаев был на работе, а старшая дочка Нана ушла в школу, раздался телефонный звонок с неизвестного номера. Мужской голос предложил ей “отужинать с неким господином“ - иностранцем - имя которого он не назвал. По словам неизвестного, этот мужчина видел ее на светском мероприятии и заинтересовался.

Но самое впечатляющее в этом рассказе - сумма, которую ведущей предложили за “приятное времяпровождение до утра“. Речь шла о 4 миллиардах!

В итоге Маша ответила:

Да вы что? Я замужем! Идите вы, знаете, куда…

Напомним, ранее было названо имя ведущего премии “Оскар-2019“. Кто им стал, читайте здесь.