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Маша Ефросинина озвучила впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс

Комментариев: 7
Украинская ведущая Маша Ефросинина сделала откровенное признание: смотрите видео.
Маша Ефросинина озвучила впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс
Маша Ефросинина озвучила впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс
instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина призналась, что ей предлагали секс за деньги.

Об этом женщина рассказала в своем проекте “Экзамен“, который был опубликован на YouTube-канале Ефросининой.

Во время эфира Маша ответила на пикантный вопрос:

Мне предлагали секс за деньги? Когда это было и при каких обстоятельствах?

Ефросинина призналась, что подобное предложение звучало в ее адрес всего раз в жизни:

Было! Тоже никогда никому не рассказывала. Мне предлагали секс за деньги. Это было один раз.

По ее словам, пикантное предложение прозвучало от мужчины, который видел ее на мероприятии вместе с мужем:

Я сходила на какое-то мероприятие. На светское. Была в вечернем платье, с мужем - главный человек был рядом. Мы очень хорошо провели время, попали в прессу.

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Ефросинина рассказала, что на следующее утро, когда она завтракала, ее муж Тимур Хромаев был на работе, а старшая дочка Нана ушла в школу, раздался телефонный звонок с неизвестного номера. Мужской голос предложил ей “отужинать с неким господином“ - иностранцем - имя которого он не назвал. По словам неизвестного, этот мужчина видел ее на светском мероприятии и заинтересовался.

Но самое впечатляющее в этом рассказе - сумма, которую ведущей предложили за “приятное времяпровождение до утра“. Речь шла о 4 миллиардах!

В итоге Маша ответила:

Да вы что? Я замужем! Идите вы, знаете, куда…

Напомним, ранее было названо имя ведущего премии “Оскар-2019“. Кто им стал, читайте здесь.

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Теги: Маша Ефросинина, новости, видео, шоу-биз, секс
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Комментариев (7)
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nibumbum    05.12.2018, 13:33
Оценка:  0
nibumbum
Кому такое бревно нужно.
pусский  (аноним)  05.12.2018, 13:16
Оценка:  0
pусский
Писдит хуже Троцкого, эта галимая блять думает, что ейная гнусная писька стоит дороже 100 баксов! А эти 4 миллиарда- они в африканских пупсиках, или в монгольских тугриках?
Nvv    05.12.2018, 13:00
Оценка:  +3
Nvv
Маша, Я пять миллиардов предлагаю. Можешь уже рассказывать, что два предложения было.
гость  (аноним)  05.12.2018, 12:54
Оценка:  +1
гость
пиарщица голимая вот и все...
гость  (аноним)  05.12.2018, 12:48
Оценка:  +2
гость
ну и зачем такую хрень рассказывать? Понятно, что это развод! Или дура поверила? Наверное похвастаться захотела) только не понятно чем...
гость  (аноним)  05.12.2018, 12:36
Оценка:  +1
гость
предложилибы ей 10 000 уе задумалась бы) а 4 лярда неповерила) потому сразу и отказалась) поняла что развод)
Tov_btb    05.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Tov_btb
4 миллиарда карбованцев?
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