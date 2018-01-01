Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Откровенный клип Анны Седоковой запретили на телевидении

Комментариев: 0
Украинская певица Анна Седокова презентовала клип на песню "Шантарам": смотреть видео.
Анна Седокова выпустила клип "Шантарам"
Анна Седокова выпустила клип "Шантарам"
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница украинской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова презентовала откровенный клип на песню "Шантарам".

По словам самой певицы, пикантная видеоработа размещена только в интернете, так как на телевидении ее уже запретили:

Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли ещё будет доступна. 

Читай также: Младше на 11 лет: Анна Седокова закрутила новый роман

Режиссером клипа стал украинский клипмейкер Алан Бадоев. В ролике Седокова запечатлена обнаженной, также там присутствуют интимные сцены с мужчиной.

Посмотреть клип "Шантарам" Анны Седоковой можно здесь (осторожно, видео 18+):

Напомним, украинская певица Оля Полякова полностью обнажилась на фото. Пикантный кадр артистки смотри здесь.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Алан Бадоев, видео, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь