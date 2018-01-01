Откровенный клип Анны Седоковой запретили на телевидении
Бывшая участница украинской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова презентовала откровенный клип на песню "Шантарам".
По словам самой певицы, пикантная видеоработа размещена только в интернете, так как на телевидении ее уже запретили:
Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли ещё будет доступна.
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Режиссером клипа стал украинский клипмейкер Алан Бадоев. В ролике Седокова запечатлена обнаженной, также там присутствуют интимные сцены с мужчиной.
Посмотреть клип "Шантарам" Анны Седоковой можно здесь (осторожно, видео 18+):
Напомним, украинская певица Оля Полякова полностью обнажилась на фото. Пикантный кадр артистки смотри здесь.
Полная версия правил