Автор хитов LOBODA и Ани Лорак презентовал сольный проект

Артист Андрей Осадчук выпустил дебютный альбом «В голове» под сценическим именем Бродвей.

Лонгплей «В голове» — это сборник песен, которые артист Андрей Осадчук (Бродвей) удержал от продажи. Осадчук отобрал для альбома 12 треков, написанных за последних 5 лет.

Обложка альбома "В голове" Андрея Осадчука Пресс-служба

В голове Бродвея

Песня «Бродвей» стала ключевой в жизни артиста:

Она пришла в голову, ворвавшись сразу всеми четырьмя строчками припева. Это меня так потрясло, что определило мое сценическое имя. Я понял, что слышу голос своего подсознания. В припеве прозвучало резюме всего, чем я занимаюсь в жизни: «Какой-то Бродвей в голове, поэтому пей-е-и-е, поэтому пой-ои-ой, поэтому с ней-е-и-ей.

Бродвей не имеет отношения к бродвейским мюзиклам:

Это мой широкий творческий путь. Термин перекликается с восточным жизненным путем Дао о способе достижения цели методом от противного: чтобы научиться петь — для начала научись слушать. Но Бродвей — еще и широкий путь. Как река, которая движется к цели, но никогда не напролом. Она может огибать, окружать препятствия, брать их в плен. Это путь, который означает «развивать все грани своей личности». Это мой мюзикл жизни, который всегда разный.

Он всегда находился в тени и задавал тренды в музыке

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В 2016 на слепых прослушиваниях проекта «Голос Країни» тренеры шоу поинтересовались: что подтолкнуло к выбору музыкального материала (Осадчук пел «Облиш» из репертуара Loboda). Тогда артист и признался, что эта песня его собственного авторства. Новость стала откровением для судей проекта — Потапа, Тины Кароль, Ивана Дорна и Святослава Вакарчука.

А шестью годами ранее, на первом «Х-Факторе», певица Ёлка отправила его домой — делать работу над ошибками. Полгода профессиональной депрессии, затем рывок, и Национальный отбор Евровидения, полуфинал отбора украинской «Фабрики Звёзд-4» и в полуфинал отбора «Х-Фактор 2».

Еще рывок, и он пишет песни для звезд первого эшелона. Они становятся хитами, входят в топ радиочартов СНГ, артисты становятся лауреатами престижных премий. Вскоре его песни исполняют Виталий Козловский, Светлана Лобода, а затем Ани Лорак, Сергей Лазарев и другие.

Песни из альбома «В голове» рождались во время душевных потрясений

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Песня «Моёты» была написана после свидания со звездой Playboy. Артист был раздосадован напускным гламуром и бессмысленным расточительством. Эта эмоция послужила спусковым крючком, после которого вдруг пришла «Моёты».

Со слов Бродвея, песни рождаются в самых непредсказуемых местах и обстоятельствах: на природе, после секса, при чекине в отель, в зале ожидания «Борисполя», в корейском метро. Он записывает хуки и словечки, которые затем заседают в голове слушателя и доводят его до сумасшествия.

Андрей Осадчук фото Пресс-служба

Но не все шло гладко: у песни «Мама» есть четыре аранжировки. Еще год назад артист хотел выпускать ее синглом, но вскоре решил презентовать в рамках альбома.

Артист откровенничает:

Я состоялся как автор и мог бы дальше успешно заниматься этим всю жизнь. Но энергию сцены мне заменить ничего не могло. Я никогда не забуду день, когда я вернулся на сцену! Я пою свои песни и со слезами осознаю – в этом мое настоящее призвание! Это были слезы радости и облегчения. Я понял, что я готов.

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