alyona alyona выпустила мощный рэп-манифест

После иронического сингла "Рибки" и лирически-философской песни "Голови" ньюзмейкер этой осени - alyona alyona возвращается с новым синглом и видео.

Под мощный треп-бит с глубокими басами alyona alyona в компании киевской молодежи и колоритных жителей родной Барышевки убедительно читает о силе своего намерения: “Нове покоління відкриває свій чарт. Море по коліно і зухвалий стріт-арт“.

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В качестве режиссера нового клипа снова выступил Ян Болотов из Израиля. Ранее он уже работал с alyona alyona над видео “Рибки 2“.

alyona alyona - о треке:

Я писала этот текст с мнением о новом поколении, которое категорически отличается от советского. Мы взрослые, мы творческие, мы креативные. Мы хотим вносить в этот мир свои идеи, творить историю по своему сценарию и развивать культуру страны в новом русле. Этот трек - это призыв. Почувствуйте нас, поймите и примите наш выбор того, кем быть, как выглядеть, как жить и чем заниматься.

alyona alyona - о видео:

Съемки клипа прошли в 2 этапа - Барышевский и столичный. В моем городе я собирала людей на трех локациях. Приобщали обычных знакомых, коллег, друзей с детьми. Я просила их просто быть собой и надевать то, в чем им комфортно. На последнюю локацию к нам случайно присоединились пара местных пацанов, с пивком. Они сделали наш день! В столице мы собирали совершенно разную молодежь, которая творчески самовыражается. Все они крутые и отличающиеся между собой. То, что объединяет этих людей, в конце и стало основным посылом этого видео.

Напомним, певица MOROZOVA попала в тюрьму ради съемок клипа. Подробности читайте здесь.