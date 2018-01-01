YUKO выпустили второй альбом DURA?
Альбом DURA? группы YUKO - это история противостояния героини и социума, в котором героиня впервые осознает свое место в консервативном обществе; о конфликте раскованного мышления и устоявшихся социальных стереотипов.
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На жизненном пути героиню осуждают за своевольное поведение и толкают на несчастливый брак, в котором она страдает от пьянства и насилия мужа. Из юной и незрелой девушки социум делает загнанную, подавленную внутренне и измученную внешне женщину. Тем не менее, она сохраняет способность к осмыслению полученного опыта, прислушивается к собственным желаниям и впервые начинает жить так, как хочет она сама, а не так, как того ожидают окружающие.
Участники группы говорят:
Этот альбом — не декларация и не манифест, но наш вопрос обществу - можно ли назвать «дурой» человека, чьи ценности и стремления не вписываются в общественные нормы и устои прошлого?
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В новой работе группа опиралась на тексты народных лирических и обрядовых песен. В альбоме также есть их первая полностью авторская песня Sorry.
Напомним также, что вчера Яна Соуле представила первое видео в новом амплуа.
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