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Гайтана презентовала ремикс-эксперимент на свою песню

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Украинская певица Гайтана не перестает удивлять - вслед за недавно представленной композицией "Снег", артистка презентовала ремикс на вышеупомянутю песню.
Гайтана выпустила новый ремикс: слушать онлайн
Гайтана выпустила новый ремикс: слушать онлайн
Пресс-служба
"Снег (Remix)" - своеобразный музыкальный эксперимент, созданный саунд-продюсером Alex Smart.
 
Как комментирует сама Гайтана: 
 
На этот раз мы решили несколько поэкспериментировать с электронным звучанием, добавить композиции новые краски и при этом не потерять ее основного содержания. Мы получили желаемое и полностью удовлетворены результатом - новая версия песни по своей атмосфере и посылу стала еще более динамичной и драйвовой. Это тот случай, когда спонтанная идея создания композиции превзошла все ожидания, а что из этого получилось - слушайте прямо сейчас и вы!
Отметим, что совсем скоро на поклонников творчества певицы ждет еще один сюрприз - премьера нового видеоклипа на песню "Снег", над созданием которого Гайтана сейчас активно работает.

Напомним также, что начинающая украинская певица INGRET спела в заброшенном театре. Посмотреть трогательное видео можно по ссылке.

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Теги: Гайтана, новости, ремикс, музыка, шоубиз, видео, слушать онлайн
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Источник: ivona bigmir)net

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