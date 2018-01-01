Гайтана презентовала ремикс-эксперимент на свою песню
Украинская певица Гайтана не перестает удивлять - вслед за недавно представленной композицией "Снег", артистка презентовала ремикс на вышеупомянутю песню.
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"Снег (Remix)" - своеобразный музыкальный эксперимент, созданный саунд-продюсером Alex Smart.
Как комментирует сама Гайтана:
На этот раз мы решили несколько поэкспериментировать с электронным звучанием, добавить композиции новые краски и при этом не потерять ее основного содержания. Мы получили желаемое и полностью удовлетворены результатом - новая версия песни по своей атмосфере и посылу стала еще более динамичной и драйвовой. Это тот случай, когда спонтанная идея создания композиции превзошла все ожидания, а что из этого получилось - слушайте прямо сейчас и вы!
Отметим, что совсем скоро на поклонников творчества певицы ждет еще один сюрприз - премьера нового видеоклипа на песню "Снег", над созданием которого Гайтана сейчас активно работает.
Напомним также, что начинающая украинская певица INGRET спела в заброшенном театре. Посмотреть трогательное видео можно по ссылке.
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