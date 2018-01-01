Гайтана презентовала ремикс-эксперимент на свою песню

"Снег (Remix)" - своеобразный музыкальный эксперимент, созданный саунд-продюсером Alex Smart.

Как комментирует сама Гайтана:

На этот раз мы решили несколько поэкспериментировать с электронным звучанием, добавить композиции новые краски и при этом не потерять ее основного содержания. Мы получили желаемое и полностью удовлетворены результатом - новая версия песни по своей атмосфере и посылу стала еще более динамичной и драйвовой. Это тот случай, когда спонтанная идея создания композиции превзошла все ожидания, а что из этого получилось - слушайте прямо сейчас и вы!