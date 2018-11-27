INGRET спела в заброшенном театре: трогательное видео
Украинская певица INGRET показала видео своего необычного выступления в заброшенном театре.
Летний театр в парке Нивки известен киевлянам как третий Зеленый театр, который открыли в 70-х.
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Заброшенный и поросший диким виноградом, он давно не видел зрителей в своем зале. Одной летней ночьюINGRET вместе с музыкантами сыграли здесь live. Пробуждали театр ото сна песнями из дебютного LP «Не Спи» - «Вперёд», «Лети», «Колюшка», «Отпусти» и «Не спи».
INGRET говорит:
Когда-то это было место, где творилось искусство, уже долгие годы оно молчит. Мне захотелось внести в него частичку энергии, оживить его сцену live-ом. Получилась магия…
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