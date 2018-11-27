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INGRET спела в заброшенном театре: трогательное видео

Комментариев: 1
Украинская певица INGRET показала видео своего необычного выступления в заброшенном театре.
INGRET спела в заброшенном театре: смотреть видео
INGRET спела в заброшенном театре: смотреть видео
Пресс-служба

Летний театр в парке Нивки известен киевлянам как третий Зеленый театр, который открыли в 70-х.

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Заброшенный и поросший диким виноградом, он давно не видел зрителей в своем зале. Одной летней ночьюINGRET вместе с музыкантами сыграли  здесь live. Пробуждали театр ото сна песнями из дебютного LP «Не Спи» - «Вперёд»,  «Лети», «Колюшка», «Отпусти» и «Не спи».

INGRET говорит:

Когда-то это было место, где творилось искусство, уже долгие годы оно молчит. Мне  захотелось  внести в него частичку энергии, оживить его  сцену live-ом. Получилась магия…

Напомним также, что Ирина Федишин готовит масштабное шоу в Киеве.

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Теги: INGRET, Нивки, новости, музыка, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.11.2018, 10:17
Оценка:  0
гость
У нас много мест, "где творилось искусство" когда-то. Оно было нужно людям. Сейчас - другие ценности. К сожалению.
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