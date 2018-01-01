YUKO сняли видео, посвященное жертвам домашнего насилия

Группа YUKO присоединилась к инициативе ООН, под эгидой которой 25 ноября проводится День против насилия, и посвятила свое новое видео всем тем, кто пострадал от жестокости и агрессии дома.

Запись выступления, опубликованная сегодня на YouTube-канале группы, состоит из 5 фрагментов новых песен YUKO, которые на протяжении девяти с половиной минут превращаются в динамичный микс.

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Выступление снято одним кадром в пространстве Masterskaya и приоткрывает завесу над альбомом, релиз которого состоится уже на этой неделе. Из данного видео следует, что в новой работе группа затрагивает острые проблемы традиционного общества, остающиеся актуальными и сегодня.

Видео посвящается всем жертвам домашнего насилия. Все, что вы сейчас увидите, сыграно вживую и снято одним кадром.

Напомним также, что на концерте Насти Каменских распылили отравляющий газ.