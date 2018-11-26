Ирина Федишин готовит масштабное шоу в Киеве

Масштабные декорации, пять машин техники, зрелищные постановки номеров, над которыми работают лучшие режиссеры страны и многое другое в новом большом украинском шоу Ирины Федишин "Білі троянди", которое состоится 27 ноября во Дворце Украина.

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Для организации настоящего европейского шоу Ирины Федишин использовали более 50 тонн оборудования, а для создания световых эффектов были привлечены одни из подрядчиков песенного конкурса «Евровидение». Ее команда подготовила для поклонников масштабные декорации, световое и видео шоу, а также костюмы от ведущих дизайнеров. А еще зрителей ждет много звездных гостей и телесъемка от канала «1+1».

Как поделилась Ирина, все средства на шоу «Білі троянди» вложенные из собственного бюджета без помощи партнеров, а половина стоимости каждого билета была оплачена за счет певицы.

Сольный дебют Ирины Федишин на сцене Дворца Украина имеет все шансы превзойти успех прошлогоднего шоу «Цвіте калина».

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Стоит отметить, что в этом году Киев перенасыщен многими событиями, но шоу Ирины Федишин вошло в топ-10 самых ожидаемых концертов столицы.

Напомним также, что MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой.