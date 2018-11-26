Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Федишин готовит масштабное шоу в Киеве

Комментариев: 1
Масштабные декорации, пять машин техники, зрелищные постановки номеров, над которыми работают лучшие режиссеры страны и многое другое в новом большом украинском шоу Ирины Федишин "Білі троянди", которое состоится 27 ноября во Дворце Украина.
Ирина Федишин даст концерт в Киеве: видео
Ирина Федишин даст концерт в Киеве: видео
Пресс-служба

Читайте также: Владимир Зеленский высказался о возможном введении военного положения в Украине

Для организации настоящего европейского шоу Ирины Федишин использовали более 50 тонн оборудования, а для создания световых эффектов были привлечены одни из подрядчиков песенного конкурса «Евровидение». Ее команда подготовила для поклонников масштабные декорации, световое и видео шоу, а также костюмы от ведущих дизайнеров. А еще зрителей ждет много звездных гостей и телесъемка от канала «1+1».

Как поделилась Ирина, все средства на шоу «Білі троянди» вложенные из собственного бюджета без помощи партнеров, а половина стоимости каждого билета была оплачена за счет певицы.

Сольный дебют Ирины Федишин на сцене Дворца Украина имеет все шансы превзойти успех прошлогоднего шоу «Цвіте калина».

Читайте также: YUKO сняли видео, посвященное жертвам домашнего насилия

Стоит отметить, что в этом году Киев перенасыщен многими событиями, но шоу Ирины Федишин вошло в топ-10 самых ожидаемых концертов столицы.

Напомним также, что MamaRika рассказала об интимных отношениях с девушкой.

Поделись:
Теги: Ирина Федишин, концерт, концерт в Киеве, Киев, дворец Украина, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.11.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Не успела одна сиплая потрясти своим мегашоу, как новая звездень лезет. Мы их в дверь, они в окно... И ко всем один вопрос - на фига вы здесь нужны??
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь