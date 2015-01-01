DIYana: Яна Соуле представила первое видео в новом амплуа
В какой-то момент, мне стало лень ездить на студию к битмейкерам и захотелось полной независимости. Я купила микрофон, миди клавиатуру и звуковую карту. Никогда ещё так не кайфовала от написания песен! Ощущение, что ты можешь все, что хочешь, и не нужно постоянно с кем-то обсуждать все свои решения.
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Вместе с новостью о перезапуске Яна презентует дебютное видео/сингл DIYana под названием “Забери меня, мам!“. На смену r&b и соулу здесь приходит медитативный инди-поп. Под звуки ханга Яна с легким этно-акцентом пропевает флешбэки из детства и сопровождает песнюатмосферным лайфстайл-видео, в котором основным символом служат зеркала.
“Забери меня, мам!“ - пилотный сингл из грядущего ЕР DIYana, который уже 7 декабря выпустит лейбл рэпера Лиона Hit Wonder.
Стоит напомнить, под псевдонимом Яна Соуле певица выпустила два релиза. Дебютный альбом “Дайте Слово Яне“ (2015) и “Трио Е“ (2017). Оба релиза спродюсировал киевский битмейкер СЫР, также известный по работе с группой “Сальто Назад“.
Напомним, ранее стало известно, каким будет новый сезон реалити “Топ-модель по-украински“. Подробности читайте здесь.
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