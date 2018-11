DIYana: Яна Соуле представила первое видео в новом амплуа

Украинская певица Яна Соуле решила провести легкий апгрейд своей музыкальной карьеры.

Украинская певица Яна Соуле сменила амплуа и начала работать под именем DIYana. Выбор этого псевдо не случаен, ведь артистка сама пишет музыку, тексты песен, конструирует биты, делает сведение и даже снимает клипы. А DIY (do it yourself) как раз и означает “сделай самостоятельно“.

Артистка рассказала, как пришла к этому: