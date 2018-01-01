Победительница "Голосу країни" выпустила дебютный клип

В свет вышла дебютная видео-работа победительницы шоу "Голос країни" Алены Луценко на песню "Над Україною".

“Над Україною“ – первая авторская работа победительницы популярного талант-шоу “Голос країни“ Алены Луценко. Над созданием песни и видео трудилась большая команда профессионалов – MIXO Production. Над съемками клипа работали две съемочные группы, а экранизировать дебютную работу Алены Луценко взялся молодой и талантливый режиссер Александр Махач.

Читайте также: YUKO сняли видео, посвященное жертвам домашнего насилия Для экранизации композиции “Над Україною“ было задействовано три локации: музей украинской архитектуры Пирогово, Ботанический Сад и здание Бизнес-Центра. Шикарную танцевальную постановку для клипа сделал национальный академический ансамбль танца имени Павла Вирского. В видео-работе «Над Україною» Алена Луценко примерила на себя два образа: традиционной украинской девушки и так же провела эксперимент, который был совершенно неожиданным для поклонников певицы, – заплела волосы в афрокосички, соединив тем самым, в одно целое, традиционную и современную Украину.

Алена Луценко пресс-служба канала 1+1

Сама Алена Луценко говорит:

“Над Україною“ – для меня очень важная работа! Первая песня – это мой первый, но уверенный шаг к мечте. В эту работу было вложено много усилий, не только моих, но и всей команды, которая мне помогала. Я люблю Украину и горжусь ею. Поэтому, мне бы очень хотелось, чтобы эта песня несла с собой только радость, любовь и свет.

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В идею клипа было вложено объединение аутентичной Украины с ее современностью. Танцы среди колон Бизнес Центра, смелая прическа Алены Луценко, но при этом традиционный украинский наряд, символизируют строительство и возрождение новой Украины.

Наставник Алены в талант-шоу Сергей Бабкин поделился впечатлениями:

Благодаря этой песне я заново влюбился в свою страну. Я вновь осознал, какое богатство у нас под ногами. Эта песня, как ответ на вопрос, почему я здесь, а не где-то там. Новый образ Алёны – это новый современный образ Украины. Молодая, красивая, стильная, модная. И в тоже время сохранившая колорит, традиции, народную самобытность и культуру. На мой взгляд, это современная народная песня, которую должна знать вся страна.