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"Секс и ничего личного": вышел новый трейлер фильма с музыкой Макса Барских

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Чуть меньше месяца осталось до премьеры горячей романтической комедии "Секс и ничего личного»: смотрите трейлер.
Секс и ничего личного: новый трейлер смотреть онлайн, фото
Секс и ничего личного: новый трейлер смотреть онлайн, фото
Пресс-служба

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Создатели украинской комедии "Секс и ничего личного" презентовали новый трейлер, в котором раскрыли романтическую линию провокационной ленты.

Генеральный продюсер Влад Ряшин говорит:

Несмотря на довольно громкое название, лента рассказывает о важных для каждого человека чувствах - любви, нежности и поддержке. Мы хотели через простую комедийную форму поднять довольно непростую тему секса, парных отношений и какую роль эти вещи играют в нашей жизни.

В фильме звучит музыка украинского артиста Макса Барских. Вот как он это комментирует:

Мне как автору очень приятно, что история, которую я рассказал в песне, нашла отражение в героях фильма. Этот романтический и, на первый взгляд, легкий сюжет может дать кому-то из зрителей подсказку, как поступить в подобной ситуации и научит проще смотреть на некоторые вещи, происходящие в нашей жизни.

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Режиссер Ольга Ряшина объяснила, почему именно песни Макса Барских взяли для музыкального сопровождения киноленты:

Макс Барских очень точно почувствовал настроение фильма, а композиция «Полураздета» смогла его лучше передать. Именно поэтому мы решили использовать ее и в романтическом трейлере. Так же как без хорошей музыки - не бывает качественного кино, так и без любви - не бывает классного секса.

Напомним, что фильм "Секс и ничего личного" создается Star Media при поддержке Госкино Украины и выходит в широкий прокат 20 декабря 2018 года.

О фильме: Когда на предложение руки и сердца тебе говорят, что ты в постели полный ноль, тут не до шуток. Убитый горем Сергей принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечты становится его бывшая девушка. 

Напомним также, что Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой.

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Теги: Секс и ничего личного, новый трейлер, трейлер, видео, смотреть онлайн, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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