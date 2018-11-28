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Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой

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Американский актер Роберт Де Ниро подал на развод после 20 лет брака: узнайте, как он это объяснил.
Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой
Роберт Де Ниро впервые прокомментировал свой развод с супругой
Getty Images

75-летний голливудский актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал новость о том, что он разводится со своей женой Грейс Хайтауэр после 20 лет брака.

Как передает издание Us Weekly, они с супругой перешли на другой уровень отношений:

Нас с Грейс объединяет двое замечательных детей. Сейчас мы вступаем в переходный период в наших отношениях, и это сложный, но конструктивный процесс. Я считаю Грейс великолепной матерью и прошу всех об уважении к нашему личному пространству, потому что теперь мы развиваем наши отношения в качестве партнеров по воспитанию детей.

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Отметим, что Роберт и Грейс не живут вместе с начала этого лета. У них есть двое детей - сын Эллиот 1998 года рождения и младшая дочь Хелен, рожденная в 2011 году от суррогатной матери.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко призналась, почему скрывала роман с российским певцом Владом Топаловым. Откровенное заявление знаменитости читайте здесь. 

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Теги: Роберт Де Ниро, развод, новости, шоу-биз
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