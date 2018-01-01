Участница Open Kids провалилась под сцену во время Magic Show

В Киеве под одной крышей собрались тысячи детей и их родителей, чтобы посмотреть Magic Show Open Kids, как и обещали участницы группы - цирковые трюки, фокусы, любимые песни, танцы, спецэффекты и оригинальные декорации, все это было в полном объеме.

Open Kids – это популярная группа в Украине и ближнем зарубежье, на чьи концерты вход разрешен начиная с самого рождения. Ведь каждая песня группы – это мотивация и только правильный посыл. Тот, который вдохновит, зарядит на действие и достижение поставленных целей.

24 ноября в Киеве состоялось Magic Show Open Kids, после чего участницы группы поделились своими впечатлениями:

После выступления мы так долго не могли уснуть, нас переполняли эмоции и чувство радости! Ежедневные репетиции на протяжении двух месяцев и вот два часа невероятного энергетического взрыва! Задача нашего Magic Show – это вдохновить каждого зрителя поверить в свои силы, мечтать и верить в чудо! В жизни главное это мотивация и внутреннее стремление, и тогда, не взирая на возраст, достигаешь желаемого. Мы искренне надеемся, что каждый Кидсер, побывавший вчера на нашем концерте, уже сегодня проснется другим!

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Популярные блоггеры, актеры, ведущие и артисты с детьми провели субботний вечер в Stereo Plaza, отрываясь со своими чадами на Magic Show Open Kids. И каждый из них стал свидетелем невероятных трюков. Совершенно неожиданным стало для зрителей, когда одна из участниц группы просто посреди песни провалилась под сцену, а уже через пару секунд появилась на втором этаже концертного зала, где и продолжила исполнение песни в окружении слушателей. Зрители также стали свидетелями появления участниц на сцене из огромного шкафа, левитацию на стуле, лазерного и световое шоу и много других волшебных сюрпризов.

Продюсер группы Open Kids Юрий Петров комментирует концерт так:

Я вам скажу, что для всей нашей команды важно создавать то, что наполнено смыслом, а посетив концерты Open Kidsродители и их дети не просто послушают классную музыку, а возьмут для себя и наш искренний посыл вдохновения! Мы создали волшебство, мы показали, что возможны самые невероятные вещи! Это так круто было наблюдать, как родители вместе со своими детьми поют все наши песни, а это уже одна из основных эмоций для ребенка – мама и папа на одной волне с ним!

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Открывала концерт группы юная певица Anna Petrash, также шоу сопровождали профессиональные иллюзионисты и фокусники Magic Five, а шоу программа была насыщена танцевальными постановками и акробатическими трюками популярного шоу-балета тинейджеров Open Crew, ну и конечно же не обошлось и без крошек-артистов группы DETKI, которые исполнили свою первую сольную песню:

Да, выступать на таком волшебном концерте группы Open Kids это так круто! Ведь в этот вечер каждый, кто был в зале почувствовал волшебство незабываемого Magic Show.

Тот, кто не успел или не смог посетить крутое Magic Show Open Kids в Киеве, такая возможность представится в ближайшее время, но, правда в других городах Украины: 8 декабря – Днепр ДК Машиностроителей, 13 декабря – Харьков ДС НЮУ, 17 декабря – Одесса Филармония.

Напомним также, что ранее стало известно какое место заняла Украина на "Детском Евровидении-2018".