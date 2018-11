"Детское Евровидение-2018": какое место заняла Украина

25 ноября в Минске состоялся песенный конкурс "Детское Евровидение-2018": итоги.

В воскресенье, 25 ноября, в столице Беларуси - Минске, состоялся международный песенный конкурс “Детское Евровидение-2018“.

Украину на нем представляла 11-летняя Дарина Красновецкая. С песней Say love она заняла четвертое место.

Читай также: “Евровидение-2019“: появился официальный девиз конкурса

Победительницей стала представительница Польши - 13-летняя Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be. Таким образом, именно Польша примет “Детское Евровидение“ в 2019 году.

Всего в конкурсе приняли участие 20 артистов из разных стран. К слову, Казахстан представляла победительница шоу “Голос. Діти-4“ Данэлия Тулешова.

Смотрите, как прошло “Детское Евровидение-2018“, здесь:

Напомним, дочь Оли Поляковой поразила танцами на пилоне.