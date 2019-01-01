"Евровидение-2019": появился официальный девиз конкурса

Организаторы сообщили, под каким лозунгом пройдет международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году.

Международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, который состоится в мае в Израиле, пройдет под девизом “Позволь себе мечтать“.

Об этом сообщила пресс-служба конкурса на официальной странице “Евровидения-2019“ в соцсети Twitter.

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Как сообщили в пресс-службе конкурса, исполнительный директор “Евровидения“ Йон Ола Санд рассказал, почему организаторы выбрали именно такой девиз:

Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса “Евровидение“. Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на Евровидении, будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать.

Глава конкурса привел в качестве вдохновляющего примера победу на прошлом конкурсе певицы из Израиля Нетты Барзилай:

Она вышла на сцену с мечтой вернуть “Евровидение“ в Израиль. И ей это удалось.

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