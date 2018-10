"Евровидение-2019": появился официальный девиз конкурса

Международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, который состоится в мае в Израиле, пройдет под девизом “Позволь себе мечтать“.

Об этом сообщила пресс-служба конкурса на официальной странице “Евровидения-2019“ в соцсети Twitter.

Dare to Dream! That's the slogan for the 2019 @Eurovision Song Contest in @TelAviv #esc2019 #esc pic.twitter.com/VkMCVbKvMm