"Евровидение-2019": появился официальный девиз конкурса
Международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, который состоится в мае в Израиле, пройдет под девизом “Позволь себе мечтать“.
Об этом сообщила пресс-служба конкурса на официальной странице “Евровидения-2019“ в соцсети Twitter.
Dare to Dream! That's the slogan for the 2019 @Eurovision Song Contest in @TelAviv #esc2019 #esc pic.twitter.com/VkMCVbKvMm— KAN Eurovision Israel 🇮🇱 (@kaneurovision) 28 жовтня 2018 р.
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Как сообщили в пресс-службе конкурса, исполнительный директор “Евровидения“ Йон Ола Санд рассказал, почему организаторы выбрали именно такой девиз:
Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса “Евровидение“. Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на Евровидении, будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать.
Глава конкурса привел в качестве вдохновляющего примера победу на прошлом конкурсе певицы из Израиля Нетты Барзилай:
Она вышла на сцену с мечтой вернуть “Евровидение“ в Израиль. И ей это удалось.
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