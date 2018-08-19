"Танці з зірками 2018": какими скандалами запомнился сезон

В воскресенье, 25 ноября, состоялся суперфинал популярного проекта "Танці з зірками 2018": какими скандалами запомнилось шоу.

25 ноября зрители узнали имя победителя проекта “Танці з зірками 2018“. Им стал шоумен Игорь Ласточкин.

За три месяца, в течение которых шоу выходило в прямых эфирах на телеканале “1+1“, оно отметилось массой неоднозначных инцидентов. Ivona предлагает вспомнить, какими именно скандалами запомнился пятый сезон шоу “Танці з зірками“.

Участие в проекте Оксаны Марченко

Еще до старта нового сезона “Танців з зірками 2018“ вокруг шоу разгорелся скандал - одной из участниц стала бывшая ведущая развлекательных шоу на канале СТБ, жена известного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Это не понравилось некоторым зрителям, так как женщина состоит в родственных связях с президентом России Владимиром Путиным. Против участия Марченко в проекте публично выступила и ее соперница - ведущая Маша Ефросинина, которая негативно отнеслась к тому, что пятый сезон “Танців з зірками“ приобрел политический окрас.

К слову, Маша покинула проект раньше Оксаны, и в своей прощальной речи, явно намекая на не совсем честное голосование, подчеркнула:

Любовь людей не купишь.

Правда, до финала Марченко все равно не дошла - 11 октября она объявила о том, что покидает шоу из-за травмы ребер.

Рекордное количество травм на проекте

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Ни в одном из сезонов шоу “Танці з зірками 2018“ не было столько травм, как в пятом. Все началось с неудачного падения солистки группы “НеАнгелы“ Славы Каминской во время подготовки к первому прямому эфиру. Певица получила серьезную травму позвоночника, из-за чего врачи на некоторое время запретили ей заниматься танцами.

В результате Слава ни разу не вышла на паркет и была дисквалифицирована.

В первом прямом эфире травму получила ведущая Нового канала Леся Никитюк. Она повредила локоть и несколько эфиров выступала с повязкой.

Вслед за женщинами травмировался один из фаворитов пятого сезона “Танців з зірками 2018“ - грузин Иракли Макацария. Во время тренировки поддержки партнерша танцора Яна Заец неудачно упала на него. Иракли повредил шею, из-за чего вынужден был выходить на паркет в медицинском воротнике.

В седьмом эфире стало известно, что травму получила украино-боливийская певица Michelle Andrade. Девушка упала и сильно травмировала колено. К слову, ранее проблемы с коленями были и у народного артиста Украины Павла Зиброва.

Во время 11 выпуска травмировалась партнерша актера Павла Вишнякова Юлия Сахневич - это произошло в прямом эфире и вся страна могла видеть неудачное падение девушки. Несмотря на сильную боль в спине Юлия не только продолжила танцевать, но и вышла на паркет в следующем же выпуске.

Неудачная шутка Оли Поляковой

В третьем эфире ведущей звездного балкона стала украинская певица Оля Полякова. На протяжении выпуска она 12 раз сменила костюмы, из-за чего пропустила визитку участника - боксера Дениса Беринчика, который рассказал, что незадолго до проекта они с женой потеряли ребенка.

После выступления спортсмена Кухар, комментируя танец, не смогла сдержать слез - балерина вспомнила, как умерла ее первая дочь. Оля Полякова, встречая пару на балконе, сказала:

Благодаря Денису страна узнала, что Катя Кухар умеет плакать.

Правда, затем Оля пересмотрела эфир и осознала, насколько грубой оказалась ее фраза. Певица публично извинилась перед Екатериной Кухар, записав видеообращение:

Хамство Леси Никитюк

Как известно, задача судей проекта “Танці з зірками 2018“ - MONATIK, Влада Ямы и Екатерины Кухар - критиковать звездных участников и указывать на проблемные моменты, которые необходимо подтянуть к следующему эфиру. Обычно участники с благодарностью принимают советы от членов жюри, но только не Леся Никитюк. В третьем эфире ведущая поругалась с Владом Ямой, который всего лишь отметил, что во время танца Никитюк необходимо закрывать колени. Она грубо ответила судье:

Рот надо закрывать.

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Свою резкую реакцию Леся позже объяснила тем, что Влад давно занимается танцами, а она - лишь несколько недель, поэтому его критика - несправедлива. В десятом эфире Никитюк и Яма станцевали вместе, из-за чего зрители решили, что конфликт исчерпан.

Но Леся решила так просто не сдаваться и “переключилась“ на Екатерину Кухар, которая, комментируя выступление ведущей, отметила, что в нем была актерская игра, но почти не было танца. В ответ Никитюк опять начала грубо оправдываться тем, что выучила ранее неизвестный ей танец всего лишь за неделю. Однако Кухар, в отличие от Ямы, не промолчала, а строго попросила Лесю не спорить с судьями.

Неожиданная выходка Ивана Дорна

В том же третьем эфире свою новую песню презентовал исполнитель Иван Дорн. Все бы ничего, но перед тем, как ее исполнить, певец в прямом эфире напомнил журналистам канала “1+1“, как они бегали за ним по заправкам в попытке взять комментарий.

К утру ролик удалили с сайта и канала “плюсов“, однако посмотреть видео все же можно здесь:

Прохождение Леси Никитюк в финал

С первого эфира Леся регулярно получала одни из самых низких оценок от членов жюри, однако, благодаря множеству поклонников, которые активно голосовали за свою любимицу, дошла аж до финала “Танців з зірками 2018“. Ей удалось обойти даже Павла Вишнякова, которого называли потенциальным победителем. Судья Влад Яма, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что сравнивать танцевальный уровень ведущей и остальных финалистов даже некорректно, потому что это “люди с разных планет“.

Прохождение Леси в финал наряду с сильнейшими участниками вызвало также бурную реакцию зрителей. Они массово начали высказываться о том, что Никитюк танцует намного хуже, чем уже покинувшие паркет пары, и в финале, мол, ей делать нечего. Сама же ведущая, как всегда, резко ответила хейтерам и посоветовала соперникам делать все для того, чтобы фанаты за них голосовали.

Суперфинал без выбывших участников

Обычно в финале “Танців з зірками“ принимают участие все звезды сезона - они выступают в общей постановке. Зрители ожидали, что так будет и в этот раз, тем более, что выбывшие звезды почему-то начали тренировки - к примеру, Слава Каминская. Да и Павел Зибров ранее обещал, что обязательно появится в суперфинале шоу. Однако, не тут-то было. Утром 25 ноября народный артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте огромный пост, в котором заявил, что ни его, ни других бывших участников “Танців з зірками 2018“ в суперфинале зрители не увидят:

Сьогодні зранку я отримав багато дзвінків та повідомлень від моїх друзів та шанувальників, які купили квитки (не дешеві) на сьогоднішній гала-концерт проекту “Танці з зірками 2018“, сподіваючись побачити як фіналістів шоу, так і всіх інших учасників, які брали участь. Хочу засмутити всіх прихильників танців, а це майже вся Україна, гала-концерту з усіма учасниками, на жаль, не буде - тільки 3 пари фіналістів.

Останній тиждень я тренувався, приводив себе у танцювальну форму, очікуючи гала-концерт, тому я відмінив пропозиції щодо концертів 25 листопада, але організатори проекту мовчали, додзвонитися було неможливо, тільки у середу, 21 листопада, вони відгукнулись і повідомили, що взагалі не планують запрошувати нікого з учасників, які брали участь у проекті, лише три пари-фіналісти. Тільки після емоційної розмови під вечір мені прийшло смс-запрошення посидіти в ред румі, жодного дзвінка після цієї смс не було, жодних деталей. Так не запрошують на гала-концерт. Я в змозі купити квитки для себе та своєї родини, але на цей час всі квитки були вже розпродані. Незважаючи на всі непорозуміння закулісся, головний у цьому шоу - глядач.

Мені дуже хочеться подякувати керівництву проекту, за “хороший“ життєвий урок, вік живи-вік учись. Бажаю фіналістам шоу чесної перемоги!

Напомним, ранее мы публиковали лучшие выступления Игоря Ласточкина.