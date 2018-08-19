"Танці з зірками 2018": какими скандалами запомнился сезон
25 ноября зрители узнали имя победителя проекта “Танці з зірками 2018“. Им стал шоумен Игорь Ласточкин.
За три месяца, в течение которых шоу выходило в прямых эфирах на телеканале “1+1“, оно отметилось массой неоднозначных инцидентов. Ivona предлагает вспомнить, какими именно скандалами запомнился пятый сезон шоу “Танці з зірками“.
- Участие в проекте Оксаны Марченко
Еще до старта нового сезона “Танців з зірками 2018“ вокруг шоу разгорелся скандал - одной из участниц стала бывшая ведущая развлекательных шоу на канале СТБ, жена известного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Это не понравилось некоторым зрителям, так как женщина состоит в родственных связях с президентом России Владимиром Путиным. Против участия Марченко в проекте публично выступила и ее соперница - ведущая Маша Ефросинина, которая негативно отнеслась к тому, что пятый сезон “Танців з зірками“ приобрел политический окрас.
К слову, Маша покинула проект раньше Оксаны, и в своей прощальной речи, явно намекая на не совсем честное голосование, подчеркнула:
Любовь людей не купишь.
Правда, до финала Марченко все равно не дошла - 11 октября она объявила о том, что покидает шоу из-за травмы ребер.
- Рекордное количество травм на проекте
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Ни в одном из сезонов шоу “Танці з зірками 2018“ не было столько травм, как в пятом. Все началось с неудачного падения солистки группы “НеАнгелы“ Славы Каминской во время подготовки к первому прямому эфиру. Певица получила серьезную травму позвоночника, из-за чего врачи на некоторое время запретили ей заниматься танцами.
Не самая удачная локация 🤦🏽♀ Это рентген аппарат. Что я там забыла ? Коротко о главном . Сегодня я падшая женщина)))) 😩 Все было более чем отлично :))) (всегда боюсь , когда все совсем уж хорошо 😂 это явно не к добру )🤦🏽♀ отрабатывали поддержки ) ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика 😭🤦🏽♀😩😂 ? А Чтоб красиво было и чтобы все ахнули )))) по итогу пока ахнула и охнула только я 😂 и все кто лицезрел этот полет над гнездом кукушки 😂 😬 Обидно , что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз 🤦🏽♀😩 Вот что за ерунда ? Как сглазил кто-то 😬 Знаете , когда от удара забываешь как дышать ? А потом вспоминаешь , но так больно , как будто все рёбра переломаны и ими же повреждены легкие 😬😝 и стонешь , как какой-то сбитый баклан и ничего не можешь поделать 😭😭😭😭😭 короче в позе циркового бобра меня доставили в больницу, где я обрыдалась от своей немощности и болей в районе всей моей больной души и тела . Прошло кучу времени , а дышать по прежнему больно . А в районе поясницы вообще не описать словами , что происходит при малейшем повороте . Сказали , что танцевать вообще не желательно дней 10 , (хотя какой там танцевать , если я в кровать с поддержкой ложусь 😂 )и никаких нагрузок , но если совсем нужно , то перед выступлением , поставят блокаду. Вот так вот, мои дорогие . 😬 Что бы не случилось ,на паркет я выйду , в крайнем случае выползу 😂 под ваши бурные аплодисменты 😂. Что тоже феерично🤦🏽♀ Чем лечили травмы и как долго ? Есть какие народные , но проверенные средства ?
В результате Слава ни разу не вышла на паркет и была дисквалифицирована.
В первом прямом эфире травму получила ведущая Нового канала Леся Никитюк. Она повредила локоть и несколько эфиров выступала с повязкой.
Вслед за женщинами травмировался один из фаворитов пятого сезона “Танців з зірками 2018“ - грузин Иракли Макацария. Во время тренировки поддержки партнерша танцора Яна Заец неудачно упала на него. Иракли повредил шею, из-за чего вынужден был выходить на паркет в медицинском воротнике.
В седьмом эфире стало известно, что травму получила украино-боливийская певица Michelle Andrade. Девушка упала и сильно травмировала колено. К слову, ранее проблемы с коленями были и у народного артиста Украины Павла Зиброва.
Во время 11 выпуска травмировалась партнерша актера Павла Вишнякова Юлия Сахневич - это произошло в прямом эфире и вся страна могла видеть неудачное падение девушки. Несмотря на сильную боль в спине Юлия не только продолжила танцевать, но и вышла на паркет в следующем же выпуске.
- Неудачная шутка Оли Поляковой
В третьем эфире ведущей звездного балкона стала украинская певица Оля Полякова. На протяжении выпуска она 12 раз сменила костюмы, из-за чего пропустила визитку участника - боксера Дениса Беринчика, который рассказал, что незадолго до проекта они с женой потеряли ребенка.
После выступления спортсмена Кухар, комментируя танец, не смогла сдержать слез - балерина вспомнила, как умерла ее первая дочь. Оля Полякова, встречая пару на балконе, сказала:
Благодаря Денису страна узнала, что Катя Кухар умеет плакать.
Правда, затем Оля пересмотрела эфир и осознала, насколько грубой оказалась ее фраза. Певица публично извинилась перед Екатериной Кухар, записав видеообращение:
- Хамство Леси Никитюк
Как известно, задача судей проекта “Танці з зірками 2018“ - MONATIK, Влада Ямы и Екатерины Кухар - критиковать звездных участников и указывать на проблемные моменты, которые необходимо подтянуть к следующему эфиру. Обычно участники с благодарностью принимают советы от членов жюри, но только не Леся Никитюк. В третьем эфире ведущая поругалась с Владом Ямой, который всего лишь отметил, что во время танца Никитюк необходимо закрывать колени. Она грубо ответила судье:
Рот надо закрывать.
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Свою резкую реакцию Леся позже объяснила тем, что Влад давно занимается танцами, а она - лишь несколько недель, поэтому его критика - несправедлива. В десятом эфире Никитюк и Яма станцевали вместе, из-за чего зрители решили, что конфликт исчерпан.
Но Леся решила так просто не сдаваться и “переключилась“ на Екатерину Кухар, которая, комментируя выступление ведущей, отметила, что в нем была актерская игра, но почти не было танца. В ответ Никитюк опять начала грубо оправдываться тем, что выучила ранее неизвестный ей танец всего лишь за неделю. Однако Кухар, в отличие от Ямы, не промолчала, а строго попросила Лесю не спорить с судьями.
- Неожиданная выходка Ивана Дорна
В том же третьем эфире свою новую песню презентовал исполнитель Иван Дорн. Все бы ничего, но перед тем, как ее исполнить, певец в прямом эфире напомнил журналистам канала “1+1“, как они бегали за ним по заправкам в попытке взять комментарий.
К утру ролик удалили с сайта и канала “плюсов“, однако посмотреть видео все же можно здесь:
- Прохождение Леси Никитюк в финал
С первого эфира Леся регулярно получала одни из самых низких оценок от членов жюри, однако, благодаря множеству поклонников, которые активно голосовали за свою любимицу, дошла аж до финала “Танців з зірками 2018“. Ей удалось обойти даже Павла Вишнякова, которого называли потенциальным победителем. Судья Влад Яма, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что сравнивать танцевальный уровень ведущей и остальных финалистов даже некорректно, потому что это “люди с разных планет“.
Прохождение Леси в финал наряду с сильнейшими участниками вызвало также бурную реакцию зрителей. Они массово начали высказываться о том, что Никитюк танцует намного хуже, чем уже покинувшие паркет пары, и в финале, мол, ей делать нечего. Сама же ведущая, как всегда, резко ответила хейтерам и посоветовала соперникам делать все для того, чтобы фанаты за них голосовали.
- Суперфинал без выбывших участников
Обычно в финале “Танців з зірками“ принимают участие все звезды сезона - они выступают в общей постановке. Зрители ожидали, что так будет и в этот раз, тем более, что выбывшие звезды почему-то начали тренировки - к примеру, Слава Каминская. Да и Павел Зибров ранее обещал, что обязательно появится в суперфинале шоу. Однако, не тут-то было. Утром 25 ноября народный артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте огромный пост, в котором заявил, что ни его, ни других бывших участников “Танців з зірками 2018“ в суперфинале зрители не увидят:
Сьогодні зранку я отримав багато дзвінків та повідомлень від моїх друзів та шанувальників, які купили квитки (не дешеві) на сьогоднішній гала-концерт проекту “Танці з зірками 2018“, сподіваючись побачити як фіналістів шоу, так і всіх інших учасників, які брали участь. Хочу засмутити всіх прихильників танців, а це майже вся Україна, гала-концерту з усіма учасниками, на жаль, не буде - тільки 3 пари фіналістів.
Останній тиждень я тренувався, приводив себе у танцювальну форму, очікуючи гала-концерт, тому я відмінив пропозиції щодо концертів 25 листопада, але організатори проекту мовчали, додзвонитися було неможливо, тільки у середу, 21 листопада, вони відгукнулись і повідомили, що взагалі не планують запрошувати нікого з учасників, які брали участь у проекті, лише три пари-фіналісти. Тільки після емоційної розмови під вечір мені прийшло смс-запрошення посидіти в ред румі, жодного дзвінка після цієї смс не було, жодних деталей. Так не запрошують на гала-концерт. Я в змозі купити квитки для себе та своєї родини, але на цей час всі квитки були вже розпродані. Незважаючи на всі непорозуміння закулісся, головний у цьому шоу - глядач.
Мені дуже хочеться подякувати керівництву проекту, за “хороший“ життєвий урок, вік живи-вік учись. Бажаю фіналістам шоу чесної перемоги!
Доброго дня всім! Сьогодні з ранку я отримав багато дзвінків та повідомлень від моїх друзів та шанувальників, які купили квитки (не дешеві) на сьогоднішній Гала концерт проекту @tanci1plus1, сподіваючись побачити як фіналістів шоу, так і всіх інших учасників, які брали участь. Хочу засмутити всіх прихильників танців, а це майже вся Україна, Гала концерту з усіма учасниками нажаль не буде-тільки 3 пари фіналістів. Останній тиждень я тренувався, приводив себе у танцювальну форму, очікуючи Гала концерт, тому я відмінив пропозиції щодо концертів 25 листопада, але організатори проекту мовчали, додзвонитися було не можливо, тільки у середу 21 листопада вони відгукнулись і повідомили, що взагалі не планують запрошувати нікого з учасників, які брали участь в проекті, лише три пари-фіналісти. Тільки після емоційної розмови під вечір мені прийшло смс- запрошення посидіти в ред румі, ні одного дзвінка після цієї смс не було, жодних деталей. Так не запрошують на Гала концерт. Я в змозі купити квитки для себе та своєї родини, але на цей час всі квитки були вже розпродані. Незважаючи на всі непорозуміння закулісся, головний у цьому шоу- глядач. Я хочу щиро подякувати всім глядачам, які вболівали за мене і за інших учасників, своїх улюбленців, вірили, переживали, підтримували своїми смс. До речі, хочу вибачитись перед користувачами оператора Лайф, який чомусь не приймав смс у третьому ефірі за нашу пару... Як людина чесна і порядна, хочу сказати, що шоу було зроблено на високому професійному рівні, що до декорацій, телевізійної зйомки, постановки танців, костюмів, музичного супроводження. Респект і повага суддям, принаймні вони були чесні. А ще мені дуже хочеться подякувати керівництву проекту, за “хороший“ життєвий урок, вік живи-вік учись. Бажаю фіналістам шоу чесної перемоги! #pavlozibrov #павлозібров #танціззірками #одинплюсодин
Напомним, ранее мы публиковали лучшие выступления Игоря Ласточкина.
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