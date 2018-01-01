"Танці з зірками 2018": самые яркие номера сезона
25 ноября стало известно имя победителя шоу “Танці з зірками 2018“ (кто им стал, читайте здесь).
Проект выходил на украинские телеэкраны на протяжении трех месяцев и запомнился массой ярких номеров.
Ivona предлагает вспомнить самые лучшие из них.
- Влад Яма, Леся Никитюк и Игорь Ласточкин
Во время прямых эфиров ведущая Нового канала Леся Никитюк часто спорила и ссорилась с судьей проекта Владом Ямой. Однако в десятом эфире они выступили с общей постановкой, в которой также был задействован Игорь Ласточкин. Танец стал своеобразным окончанием конфликта между участницей и членом жюри.
- Michelle Andrade и Женя Кот
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Одной из самых страстных пар “Танців з зірками 2018“ называли украино-боливийскую певицу Michelle Andrade и ее партнера Женю Кота. Не удивительно: вы только посмотрите на их жгучий танец:
- Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Не менее зажигательными выступлениями запомнились шоумен Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.
А вообще все лучшие выступления Ласточкина вы можете посмотреть здесь.
- Иракли Макацария и Яна Заец
Самым сексуальным участником пятого сезона “Танців з зірками“ стал грузин Иракли Макацария. Он умудрялся восхищать миллионы зрителей даже в медицинском воротнике, который вынужден был носить из-за травмы шеи.
Непревзойденно Иракли выглядел в образе поп-короля Майкла Джексона:
- Николай Тищенко и NANA
Без сомнения, одним из самых скандальных и вызывающих номеров стал первый танец ведущего и ресторатора Николая Тищенко и его партнерши NANA. Девушка выступила в телесном боди, из-за чего создавалось впечатление, будто она обнажена. К тому же, их жесты и движения были далеко не самыми скромными.
- Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Одним из потенциальных победителей называли актера Павла Вишнякова, однако он покинул проект в полуфинале. Многие зрители сочли такой поворот событий несправедливым, так как танцует Павел действительно достойно:
- Маша Ефросинина и Макс Леонов
С неожиданной стороны открылась и ведущая Маша Ефросинина.
- Анита Луценко и Александр Прохоров
Нежной и чувственной показала себя фитнес-тренер Анита Луценко, которую всегда называют жесткой и требовательной.
- Павел Зибров и Мария Шмелева
Отличился ярким хип-хопом народный артист Украины Павел Зибров.
Напомним, ранее мы писали, чем запомнился пятый сезон шоу “Танці з зірками“.
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