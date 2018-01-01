Игорю Ласточкину - 32: лучшие выступления финалиста "Танців з зірками 2018"

В среду, 21 ноября, украинский шоумен Игорь Ласточкин отмечает свой день рождения.

Свой 32-й день рождения украинский шоумен Игорь Ласточкин отмечает в среду, 21 ноября.

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Он является не только актером, юмористом и телеведущим, но еще и талантливым танцором. Об этом свидетельствует то, что Ласточкин прошел в суперфинал популярного шоу “Танці з зірками 2018“. Более того, по мнению наших читателей, именно Игорь больше всех достоин победы (проголосовать можно здесь).

В честь дня рождения артиста Ivona предлагает вспомнить самые яркие его выступления в танцевальном проекте.

В первом прямом эфире Игорь Ласточкин станцевал яркий джайв и стал настоящим открытием для зрителей:

Даже в страстном танго шоумен остается собой:

Несмотря на имидж юмориста и комика, хорошо даются Ласточкину и лирические танцы:

Одним из самых запоминающих танцев стал квикстеп, который Ласточкин исполнил в роли Чарли Чаплина:

Не менее ярким оказался танец в стиле Болливуд в исполнении Игоря:

Органично шоумен выглядел и в роли артиста цирка, танцуя стрит-фанк:

Напомним, украинская певица Настя Каменских станет укротительницей крокодилов.