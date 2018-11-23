Павел Вишняков впервые прокомментировал свой уход из "Танців з зірками 2018"

Украинский актер Павел Вишняков впервые рассказал, что чувствует после ухода из шоу "Танці з зірками 2018" за шаг до финала.

Бывший участник шоу "Танці з зірками 2018" Павел Вишняков впервые прокомментировал свой уход из проекта за шаг до финала.

Свою трогательную речь актер посвятил партнерше по шоу Юлии Сахневич:

Тебе не было, нет и не будет равных на паркете! Я безумно счастлив, что этот путь я прошёл именно с тобой. Мы были командой, мы были стеной... Стеной, которая устояла. Мы победили и эта победа достойная.

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К слову, ходили слухи, что между актером и его напарницей про проекту закрутился роман, однако они не спешат подтверждать эту информацию.

Отметим, что Вишняков покинул "Танці з зірками 2018" в полуфинале, хотя с первого выпуска именного его называли потенциальным победителем. Вместо Павла в финал вошла ведущая Нового канала Леся Никитюк, что вызвало бурную реакцию зрителей.

Напомним, ранее мы сообщали первые подробности о суперфинале "Танців з зірками 2018".