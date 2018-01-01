Новый парень Хейден Панеттьер впервые рассказал об их романе

Начинающий актер Брайан Хикерсон впервые заговорил об отношениях с Хейден Панеттьер.

Брайан Хикерсон решил впервые прокомментировать свой роман с бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер.

В своем комментарии изданию Access Hollywood Брайан заявил, что близкие и друзья совсем не беспокоятся об актрисе:

Хочу внести ясность: друзья и семья Хайден совсем не беспокоятся за нее. Хейден счастлива и здорова, как и наши отношения. Это все, что я могу сказать. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь.

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Хейден уже познакомила свою семью с новым бойфрендом. И если сначала он им понравился, то сейчас начал вызывать недоверие. Возможно, причина в том, что актриса вместе с ним начала спиваться, а сам Брайан по пьяни напал на родного отца.

Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон dailymail.co.uk

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