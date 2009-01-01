Хейден Панеттьер влипла в пьяный скандал: подробности

Американская актриса Хейден Панеттьер, которая недавно рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, была замечена в неподобающем виде.

После разрыва с украинским боксером Владимиром Кличко актриса Хейден Панеттьер начала спиваться, серьезно напугав своих родных.

Говорят, что на девушку плохо влияет ее новый бойфренд - начинающий актер Брайан Хикерсон. Из-за него Хейден угодила в неприятную историю - парень избил собственного отца.

Инцидент произошел в доме на юге Калифорнии. Как передает Radar Online, когда Панеттьер открыла двери полиции, Брайан гонялся за своим отцом Дэвидом по дому с бутылкой.

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На Хикерсона-младшего пришлось надеть наручники. Он отказывался сотрудничать со стражами порядка и сообщать персональную информацию о себе, опасаясь навредить имиджу своей подруги. Но сама Панеттьер рассказала полицейским, что перед тем, как вспыхнула ссора, она и отец Брайана вместе пили алкоголь.

У Дэвида Хикерсона на теле были синяки, а лицо было залито кровью.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьер родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. Сейчас малышка живет вместе с отцом.

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