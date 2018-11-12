Финалистка шоу "Зважені та щасливі" беременна

Финалистка седьмого сезона проекта "Зважені та щасливі" Алина Бутс впервые беременна.

Участники оранжевой команды – влюбленные Алины и Максима – были одной из самых ярких пар седьмого сезона самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“.

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Во время пребывания в лагере для похудения, Макс сделал Алине предложение руки и сердца, и у них состоялась свадьба. Вскоре девушка впервые станет мамой.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте:

Живот все-таки у меня настоящий, не накладной. Кто у нас родится не знаем и нам без разницы, просто ждем нашу кроху! Срок у меня хороший, но мне еще ходить и ходить, как рожу так все узнаете. Узнала про беременность на первом месяце.

Также участница “Зважених та щасливих“ рассказала о том, как протекает ее беременность:

Токсикоз был, но терпимый, первые три месяца без айрана (кисломолочный напиток) не могла встать с кровати, без него тошнило. Питаюсь по своему меню, вес не набираю последние 4 месяца, надеюсь будет так и дальше. Есть грешки в питании - это молоко, очень, очень его хочется постоянно. Пила гормоны, не поправилась и на грамм! (так, что не нужно ляляля, что от них поправляетесь, вес идёт верх из-за неправильного питания и только!) Физические упражнение не выполняю совершенно, строго запрещено! Чем занимаюсь? Успешно провожу марафоны похудения, худею своих любимых девочек!

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул проект “Зважені та щасливі“ в 12 выпуске.