Финалистка шоу "Зважені та щасливі" беременна
Участники оранжевой команды – влюбленные Алины и Максима – были одной из самых ярких пар седьмого сезона самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“.
Читай также: “Зважені та щасливі“: каждый участник получит +30 кг
Во время пребывания в лагере для похудения, Макс сделал Алине предложение руки и сердца, и у них состоялась свадьба. Вскоре девушка впервые станет мамой.
Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте:
Живот все-таки у меня настоящий, не накладной. Кто у нас родится не знаем и нам без разницы, просто ждем нашу кроху! Срок у меня хороший, но мне еще ходить и ходить, как рожу так все узнаете. Узнала про беременность на первом месяце.
Также участница “Зважених та щасливих“ рассказала о том, как протекает ее беременность:
Токсикоз был, но терпимый, первые три месяца без айрана (кисломолочный напиток) не могла встать с кровати, без него тошнило. Питаюсь по своему меню, вес не набираю последние 4 месяца, надеюсь будет так и дальше. Есть грешки в питании - это молоко, очень, очень его хочется постоянно. Пила гормоны, не поправилась и на грамм! (так, что не нужно ляляля, что от них поправляетесь, вес идёт верх из-за неправильного питания и только!) Физические упражнение не выполняю совершенно, строго запрещено! Чем занимаюсь? Успешно провожу марафоны похудения, худею своих любимых девочек!
Дорогие мои девочки🤗Спасибо огромное за те письма и комментарии что мне пишите, очень Вам благодарна за внимание за советы за поддержку😘 и так отвечаю на часто задаваемые вопросы😉👇 ❤️Живот всё таки у меня настоящий, не накладной😂 ❤️Кто у нас родится не знаем🙈и нам без разницы, просто ждём нашу кроху!) ❤️Срок у меня хороший, но мне ещё ходить и ходить🤗как рожу так все узнаете) ❤️Узнала про беременность на первом месяце ❤️Таксикоз был, но терпимый, первые три месяца без Айрана(кисломолочный напиток) не могла встать с кровати, без него тошнило😁 ❤️Питаюсь по своему меню, вес не набираю последнии 4 месяца🎉надеюсь будет так и дальше🙏 ❤️Есть гришки в питании это молоко, очень, очень его хочется постоянно😞 ❤️Пила гормоны, не поправилась и на грамм!!!! (так, что не нужно ляляля, что от них поправляетесь, вес идёт верх из-за неправильного питания и только!! ) ❤️Физические упражнение не выполняю совершенно, строго запрещено! ❤️Чем занимаюсь? Успешно провожу марафоны похудения, худею своих любимых девочек!) ❤️Как забеременеть? Для начала прийти ко мне на марафон, наладить питание!!! И я не шучу😉у меня за 11 месяцев 20 беременных девочек и я 21🎉далее любить мужа и молится Богу🙏и всё будет! ❤️Чем крашу волосы? Краска естель 10.65 ❤️В первые месяца беременности была сама на себя не похоже🙈выглядела не важно мягко сказано😁 Ну вроде всё если, что обращайтесь, всё расскажу, подскажу😘Всем хорошей недели❤️ #зваженітащасливі7 #alinabuts7 #отзывымарафона#марафонпохудения #марафонпохудения #худеемсалинойбуць #ппрецепт #готовимсалиной#марафон #худеемпослеродов
Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул проект “Зважені та щасливі“ в 12 выпуске.
Полная версия правил