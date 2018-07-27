Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Michelle Andrade призналась, с каким украинским певцом встречалась

Комментариев: 0
Украино-боливийская певица Michelle Andrade впервые заговорила о своих прошлых отношениях.
Michelle Andrade призналась, с каким украинским певцом встречалась
Michelle Andrade призналась, с каким украинским певцом встречалась
пресс-служба

Молодая исполнительница, бывшая участница шоу “Танці з зірками 2018“ Michelle Andrade призналась, что встречалась с певцом Никитой Ломакиным.

Читай также: Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку

Такое откровенное заявление артистка сделала в передаче “Слава +“. Оказалось, что отношения музыкантов, которые Мишель держала в тайне, длились 5 лет:

Мне кажется, что это такие отношения, которые хотели бы иметь все, потому что они были очень светлые, красивые и романтичные. Я была очень ревнивая была к нему, и он очень не любил этого. И из-за этого мы и расстались.

Расстались Мишель и Никита совсем недавно. К слову, в своей новой песне Андраде поет: “Hasta La Vista - я забуду тебя очень быстро“. Возможно, эти строчки посвящены именно Ломакину?

Напомним, стало известно, с кем после развода закрутил роман голливудский актер Ченнинг Татум.

Поделись:
Теги: Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Слава +, новости, видео, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь