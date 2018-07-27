Michelle Andrade призналась, с каким украинским певцом встречалась

Украино-боливийская певица Michelle Andrade впервые заговорила о своих прошлых отношениях.

Молодая исполнительница, бывшая участница шоу “Танці з зірками 2018“ Michelle Andrade призналась, что встречалась с певцом Никитой Ломакиным.

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Такое откровенное заявление артистка сделала в передаче “Слава +“. Оказалось, что отношения музыкантов, которые Мишель держала в тайне, длились 5 лет:

Мне кажется, что это такие отношения, которые хотели бы иметь все, потому что они были очень светлые, красивые и романтичные. Я была очень ревнивая была к нему, и он очень не любил этого. И из-за этого мы и расстались.

Расстались Мишель и Никита совсем недавно. К слову, в своей новой песне Андраде поет: “Hasta La Vista - я забуду тебя очень быстро“. Возможно, эти строчки посвящены именно Ломакину?

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