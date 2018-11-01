Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стало известно, с кем после развода закрутил роман Ченниг Татум

Комментариев: 0
Американский актер Ченнинг Татум развелся с Дженной Дуан и вступил в новые романтические отношения: узнай, кто стал его избранницей.
Стало известно, с кем после развода закрутил роман Ченниг Татум
Стало известно, с кем после развода закрутил роман Ченниг Татум
Getty Images

После развода с актрисой Дженной Дуан Ченнинг Татум недолго оставался холостяком - недавно артист подтвердил свой роман с певицей Джесси Джей.

Парочку и раньше часто видели вместе, однако теперь Ченнинг сам упомянул о своей новой девушке в социальной сети Instagram. Так, актер поделился впечатлениями от концерта Джесси Джей:

Эта женщина только что излила свою душу на сцене "Альберт-холла". Все, кто там был, стали свидетелями нечто особенного. Вау.

Читай также: СМИ: У Ченнинга Татума новый роман

Вот как выглядит новая избранница Ченнинга Татума (кстати, поклонники актера говорят, что она очень похожа на его бывшую жену):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#itsnotawig 🍂🍁

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED 🌹 📸 : @ashleyosborn

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mood | My 🎄💽 This Christmas Day | OUT NOW 🌍 link in bio ❤️ 🎁

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

Отметим, что Ченниг Татум и Дженна Дуан прожили в браке девять лет. В апреле 2018 года пара объявила о разводе, при чем, актриса наставивает на совместной физической и юридической опеке над их пятилетней дочерью Эверли и требует от мужа материальной поддержки.

Ченнинг Татум и Дженна Дуан
Ченнинг Татум и Дженна Дуан
Getty Images

Напомним, украинская певица Светлана Лобода опубликовала провокационное фото из Германии.

Поделись:
Теги: Ченнинг Татум, Джесси Джей, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь