Американский актер Ченнинг Татум развелся с Дженной Дуан и вступил в новые романтические отношения: узнай, кто стал его избранницей.

Стало известно, с кем после развода закрутил роман Ченниг Татум Getty Images

После развода с актрисой Дженной Дуан Ченнинг Татум недолго оставался холостяком - недавно артист подтвердил свой роман с певицей Джесси Джей.

Парочку и раньше часто видели вместе, однако теперь Ченнинг сам упомянул о своей новой девушке в социальной сети Instagram. Так, актер поделился впечатлениями от концерта Джесси Джей:

Эта женщина только что излила свою душу на сцене "Альберт-холла". Все, кто там был, стали свидетелями нечто особенного. Вау.

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Вот как выглядит новая избранница Ченнинга Татума (кстати, поклонники актера говорят, что она очень похожа на его бывшую жену):

Отметим, что Ченниг Татум и Дженна Дуан прожили в браке девять лет. В апреле 2018 года пара объявила о разводе, при чем, актриса наставивает на совместной физической и юридической опеке над их пятилетней дочерью Эверли и требует от мужа материальной поддержки.

Ченнинг Татум и Дженна Дуан Getty Images

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