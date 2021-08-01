Michelle Andrade презентовала песню Hasta La Vista

Молодая певица Michelle Andrade выпустила новый хит: слушай его здесь.

Украино-боливийская певица, участница шоу "Танці з зірками 2018" Michelle Andrade выпустила новую песню Hasta La Vista, основанну. на реальных событиях.

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Автором испанских строк в песне стала Michelle. Певица также адаптировала композицию под испаноязычную версию. Музыку написали Алексей Потапенко и Михаил Бусин, известный по работе с популярным проектом MARUV.

О сюжете трека Michelle говорит так:

В жизни каждого случалась любовь, которая причиняла боль, но цепко держала. Ты говоришь "Прощай" и снова возвращаешься, потому что внутри что-то отказывает от внезапной пустоты. Все кругом говорят: "Забудь, без него тебе будет лучше". Твой внутренний голос твердит: "Что ты творишь?!". Но ты не можешь отыскать в себе кнопку "Стоп". Однако рано или поздно внутри что-то переключается, и ты говоришь Hasta La Vista…

Накануне премьеры песни состоялись съемки клипа, режиссером которого стала Таню Муиньо, известная по сотрудничеству с MONATIK. Выход видео Hasta La Vista запланирован на конец ноября.

Напомним, ранее состоялась премьера клипа "Зашивает душу" MONATIK, снятого Таню Муиньо. Смотри его здесь.