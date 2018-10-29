Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку

Украинская бабушка молодой певицы Michelle Andrade Раиса Тимофеевна пришла поддержать внучку на десятом эфире шоу “Танці з зірками 2018“, который прошел в воскресенье, 28 октября.

После эфира девушка призналась, как себя чувствовала ее бабушка в зрительном зале:

Я очень рада, что бабушка наконец увидела мое выступление вживую, а не по телевизору, тем более, эфир был тематический и такой красивый. Для нее это важное событие! Она впервые переживала и волновалась за меня из зрительского зала. После эфира сказала, что эмоции были волшебные! Бабуля у меня современная, у нее есть Viber и WhatsApp, и к Хэллоуину она неплохо относится. Мне кажется, она даже была бы не против примерить на себя какой-то необычный образ.