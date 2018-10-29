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Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку

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Украино-боливийская певица Michelle Andrade впервые показала, как выглядит ее бабушка.
Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку
Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку
пресс-служба

Украинская бабушка молодой певицы Michelle Andrade Раиса Тимофеевна пришла поддержать внучку на десятом эфире шоу “Танці з зірками 2018“, который прошел в воскресенье, 28 октября.

После эфира девушка призналась, как себя чувствовала ее бабушка в зрительном зале:

Я очень рада, что бабушка наконец увидела мое выступление вживую, а не по телевизору, тем более, эфир был тематический и такой красивый. Для нее это важное событие! Она впервые переживала и волновалась за меня из зрительского зала. После эфира сказала, что эмоции были волшебные! Бабуля у меня современная, у нее есть Viber и WhatsApp, и к Хэллоуину она неплохо относится. Мне кажется, она даже была бы не против примерить на себя какой-то необычный образ.

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Отметим, что в 10 эфире пары обменялись партнерами - Michelle Andrade вышла на паркет с танцором Максимом Ежовым, показав вальс с боливийской атмосферой и получив высокие оценки. 

Кроме того, зрителей ждал сюрприз: Michelle станцевала хип-хоп в команде члена жюри “Танців з зірками 2018“ MONATIK с  Димой Жуком, Денисом Беринчиком и Екатериной  Белявской.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “Танці з зірками 2018“ в 10 эфире.

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Теги: Michelle Andrade, Танці з зірками 2018, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  29.10.2018, 15:48
Оценка:  0
pусский
Скоро так будут выглядеть все украинцы под мудрым правлением Порошонка и его жидовской команды! Респект бабушке, прикондыляла-таки.
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