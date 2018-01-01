«Алёнка»: группа Бамбинтон выпустил новый хит (видео)

«Алёнка» - народное название трека не менее народной группы Бамбинтон. Их «Зая», набравшая 18 000 000 просмотров на YouTube, успела завоевать не только наши сердца, но и сердца фанатов из Китая.

Любовь снова проходит красной нитью в сюжете клипа и, не изменяя традициям, в «Алёнке» ребята поднимают вопрос, который волнует, пожалуй, каждого из нас - а на что вы готовы ради своих любимых и насколько сильно вы их любите? Вдохновение ребята искали в жизненных реалиях современных отношений, чтобы каждый из зрителей узнал в клипе себя, а может, кого-то знакомого. Главная героиня Алёнка многого не просит - ей лишь нужно немного внимания, цветов, подарков… А как все это получить, если возлюбленный находится в километрах от нее? Он же ради своей Алёны готов на все, лишь бы она чувствовала его любовь. Он уже успел продать машину, чтобы позволить себе купить все из ее списка желаний.

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И пока она сидит в своем замке, в ожидании подарков, ему предстоит пройти сквозь огонь и воду. С мишкой за пазухой от товарных путей до тесного автобуса, забитого монашками, через город на воде на лодке до мотоцикла с прицепом, куда он сложит все цветы, которые набрал для нее. Алёна уже готова потерять терпение, но он спешит к ней на катере на другой берег, чтобы пересесть на самолет, который приземлится рядом с ее домом.

Закон о борьбе и единстве противоположностей - основная идея группы Бамбинтон, которая отражается в работе «Алёнка».

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На протяжении всего клипа зрителя держат в напряжении: никто не знает, что в голове у девушки, которая регулярно устраивает для своего избранника «испытания».

Каждый узнает в главных героях себя, друга или коллегу по работе, «Алёнка» - это весело о грустном.

Напомним также, что Гречка презентовала альбом “Мы будто персонажи“.