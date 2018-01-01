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"Антитіла" едут в первый стадионный тур

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Украинская группа «Антитіла» анонсировала событие, к которому готовилась почти два года.
Антитела едут в тур: фото и видео
Антитела едут в тур: фото и видео
пресс-служба

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Известная украинская поп-рок-группа «Антитіла» собралась в стадионный тур «Hello», посвященный выходу нового альбома и десятилетию группы. Анонсом важного события музыканты поделились на официальных страницах и в социальных сетях. Они опубликовали видео, которое передает настроение будущих стадионных концертов и подписали его:

Первый стадионный тур в поддержку нового альбома Hello! Полтора года подготовки, эксклюзивная сцена, свет, режиссерские фантазии и шоу удивят! Песни, которые уже полюбили миллионы поклонников по всей стране и за ее пределами, впервые прозвучат на стадионах.

Антитела афиша
Антитела афиша
пресс-служба

«Антитіла» споют вместе с десятками тысяч близких по духу людей. Вас ждет самая большая за всю историю группы расширенная музыкальная программа, под теплым летним небом в сопровождении яркого шоу, в которой прозвучат лучшие композиции предыдущих альбомов.TDME и «Лови момент» будут обязательно. Также, впервые будут исполнены совершенно новые песни из нового альбома Hello, в котором «Антитіла» придерживают еще несколько мощных хитов.

Первый концерт в рамках стадионного тура «Hello» состоится 25 мая в 2019 году на Арена Львов. Также, группа анонсировала концерты в Харькове 7/06, Полтаве 15/06 и Одессе 24/08 на День Независимости Украины. Завершится туровое live-шоу 17 ноября 2019 года в столице во Дворце Спорта. В основе программы будут музыкальные композиции из шестого альбома «Hello», который выйдет в феврале следующего года, а также лучшие хиты за все время существования группы. Билеты уже в продаже.

Напомним также, что группа TWO KOOMS презентовала ремикс на свой сингл.

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Теги: Антитела, группа антитела, группа антитела новости, концертный тур, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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