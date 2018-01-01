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Гречка презентовала альбом "Мы будто персонажи"

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Популярная певица Гречка выпустила альбом «Мы будто персонажи»: послушай его прямо сейчас.
Гречка выпустила альбом Мы будто персонажи: даты концертов
Гречка выпустила альбом Мы будто персонажи: даты концертов
пресс-служба

Певица Гречка (настоящее имя — Анастасия Иванова) выпустила второй сольный альбом «Мы будто персонажи». Работа над одним из самых амбициозных альбомов этого года проходила несколько месяцев.

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Во многих интервью певица сравнила свой новый диск с творчеством группы Coldplay. Он получился более спокойным и выверенным по части аранжировок. Впрочем, здесь, как и прежде, встречаются и песни с фирменным панковским звучанием.

За прошедший год это уже третья сольная работа Гречки. Ее дебютный альбом «Звезды только ночью» вышел в декабре 2017 года. В июле она также записала мини-альбом «Недокасаемость».

К слову, в середине декабря исполнительница, получившая известность благодаря своим простым и близким многим текстам, впервые выступит в Украине.

Уже 13 декабря ее услышит Киев, 14 декабря - Харьков, а 15 декабря - Днепр.

 

Афиша концертного тура Гречки
Афиша концертного тура Гречки
пресс-служба

 

Напомним также, что Александр Малинин даст концерт в Киеве.

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Теги: Гречка, новости, новый альбом, музыка, шоубиз, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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