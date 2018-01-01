Гречка презентовала альбом "Мы будто персонажи"
Певица Гречка (настоящее имя — Анастасия Иванова) выпустила второй сольный альбом «Мы будто персонажи». Работа над одним из самых амбициозных альбомов этого года проходила несколько месяцев.
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Во многих интервью певица сравнила свой новый диск с творчеством группы Coldplay. Он получился более спокойным и выверенным по части аранжировок. Впрочем, здесь, как и прежде, встречаются и песни с фирменным панковским звучанием.
За прошедший год это уже третья сольная работа Гречки. Ее дебютный альбом «Звезды только ночью» вышел в декабре 2017 года. В июле она также записала мини-альбом «Недокасаемость».
К слову, в середине декабря исполнительница, получившая известность благодаря своим простым и близким многим текстам, впервые выступит в Украине.
Уже 13 декабря ее услышит Киев, 14 декабря - Харьков, а 15 декабря - Днепр.
Напомним также, что Александр Малинин даст концерт в Киеве.
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