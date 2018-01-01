«А ти та»: группа TWO KOOMS презентовала ремикс на свой сингл

TWO KOOMS — это совместный проект артиста Александра Павлика и композитора Ярослава Микитина, которые работают в таких музыкальных направлениях, как хип-хоп, фанк и поп.

«А ти та» — колоритный танцевальный трек с заводным ритмом, который заставит даже самого строгого скептика подтанцовывать в такт. Ещё больше качающих битов в ремикс добавил популярный украинский ди-джей Ярослав Малыхин, который работает со многими украинскими артистами, такими как Monatik, MamaRika, Kishe, Ivan Navi и др.

TWO KOOMS поделились историей создания песни:

Однажды ночью я не мог уснуть, нахлынуло вдохновение, и я написал куплет для новой песни и припев. Утром я сразу же позвонил Александру Павлику и рассказал об этом. Саша в это время был на гастролях. В разговоре со мной он рассказал, что у него тоже есть материал – мелодия, которая долгое время ему не давала покоя. Он ее напел, я записал на диктофон, и вот к вечеру уже была готова дэмо-версия песни «А ти та».

TWO KOOMS пресс-служба



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Объединив свои усилия, ребята создали хитовый трек, где даже искушенный меломан найдёт что-то новое для себя.

Напомним также, что “невъездного“ полуфиналиста “Голосу країни“ пустили в Украину.