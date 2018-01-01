Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«А ти та»: группа TWO KOOMS презентовала ремикс на свой сингл

Комментариев: 0
TWO KOOMS — это совместный проект артиста Александра Павлика и композитора Ярослава Микитина, которые работают в таких музыкальных направлениях, как хип-хоп, фанк и поп.
TWO KOOMS выпустили ремикс песни А ти та: слушать онлайн, фото
TWO KOOMS выпустили ремикс песни А ти та: слушать онлайн, фото
пресс-служба

 «А ти та» — колоритный танцевальный трек с заводным ритмом, который заставит даже самого строгого скептика подтанцовывать в такт. Ещё больше качающих битов в ремикс добавил популярный украинский ди-джей Ярослав Малыхин, который работает со многими украинскими артистами, такими как Monatik, MamaRika, Kishe, Ivan Navi и др.

TWO KOOMS поделились историей создания песни:

Однажды ночью я не мог уснуть, нахлынуло вдохновение, и я написал куплет для новой песни и припев. Утром я сразу же позвонил Александру Павлику и рассказал об этом. Саша в это время был на гастролях. В разговоре со мной он рассказал, что у него тоже есть материал – мелодия, которая долгое время ему не давала покоя. Он ее напел, я записал на диктофон, и вот к вечеру уже была готова дэмо-версия песни «А ти та».

TWO KOOMS
TWO KOOMS
пресс-служба


Читайте также: “ВИА Гра“ выпустила первый клип в новом составе

Объединив свои усилия, ребята создали хитовый трек, где даже искушенный меломан найдёт что-то новое для себя.

Напомним также, что “невъездного“ полуфиналиста “Голосу країни“ пустили в Украину.

Поделись:
Теги: TWO KOOMS, новости, музыка, фото, видео, слушать онлайн, ремикс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь