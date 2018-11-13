Александр Малинин даст концерт в Киеве: названа дата

Певец уже давно известен киевской публике как исполнитель пронзительных романсов и полных энергии шлягеров. Поэтому этот вечер не разочарует даже самого требовательного зрителя.

Ведь поздней осенью ничто не согреет лучше, чем волшебная мелодия и голос Александра Малинина. Публику ждет вечер интеллигентной и утонченной музыки и эмоций. Тембр голоса певца проникает в самую душу, а глубина поэзии, песен которые исполняет Александр Малинин, способна коснуться самых сокровенных уголков сердца.

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Первый настоящий успех пришел к Александру Малинина после выступления на фестивале «Рок панорама-87». В Америке вместе с Дэвидом Померанцем Малинин реализует свой первый музыкальный проект и записывает пластинку «Далекие страны». В 1988 году певец получил гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Юрмале. Там Малинин иполнил свой первый хит - «Коррида». Позже Александр Малинин вспоминал о своем выступлении как о сплошной импровизации, ведь движения в начале композиции были придуманы им перед самым выступлением.

Среди 30 альбомов Александра Малинина есть два - на украинском языке, а именно: «Чарівна скрипка» и «Червона калина».

Афиша концерта Александра Малинина пресс-служба

За свою сольную карьеру певец достиг колоссальных результатов: звание народного артиста, именной знак на «Площади звезд», престижная музыкальная премия The World Music Awards за наибольшее количество проданных дисков. Впрочем, огромное количество дисков не является главным показателем популярности артиста. Песни, которые навсегда поселились в сердцах слушателей и аншлаги, сопровождающие концерты Малинина - главные его достижения.

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Творчество Малинина органично сочетает традиции романса и современное звучание. Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики, особенно ее женской части. Мы слышим характерную задушевность, есенинский бунтарский дух, отчаянную отвагу и аристократическую утонченность. Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Песни выбирает сам, отдавая предпочтение стихам с глубокой внутренней энергетикой, произведениям поэтов-классиков.

Александр Малинин пресс-служба

Уже много лет своеобразная визитная карточка певца – “Балы с Александром Малининым“ - роскошные концертные программы, сочетающие в себе современные и классические романсы, баллады и популярные эстрадные песни, которые с огромным успехом проходят в лучших концертных залах. Первый «Бал Александра Малинина», который состоялся 27 лет тому назад (!!!), - за 20 дней посетили 360 тысяч человек! В общей сложности с 1990 г. этим уникальным шоу программам аплодировало более миллиона человек. Каждый бал Александра Малинина – это продуманная программа, всегда благодарно принимаемая зрителями.

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